´ßÅÄ¼óÁê¡¡àÎ¢¶âá½èÊ¬·èÄê¡Ö¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¡×¡ÖÉÔµºÜÊüÃÖ¤·¤¿ÇÉÈ¶´´Éô¤ÎÀÕÇ¤½Å¤¯¸«¤ë½èÊ¬¡×¡¡¼«¿È¤Ï¡Ö¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÉÔµºÜ¤Ê¤¤¡×
´ßÅÄ¼óÁê¤Ï4ÆüÌë¡¢À¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤Ç¤Î39¿Í¤ÎµÄ°÷¤é¤Î½èÊ¬¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¼óÁê´±Å¡¤Çµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¹ñÌ±¤«¤éÂ¿¤¯¤Îµ¿Ç°¤ò¾·¤¡¢¿¼¹ï¤ÊÀ¯¼£ÉÔ¿®¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÞÁíºÛ¤È¤·¤Æ¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î½èÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê½¸ÃÄÅª¤ËÉÔµºÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿µ¿¤¤¤Î¶¯¤¤ÇÉÈ¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¤Î´·¹Ô¤òÀ§Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·ë²ÌÅª¤ËÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¿´´Éô¤ÎÀÕÇ¤¤ò½Å¤¯¸«¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
°ìÊý¡¢´ßÅÄÇÉ¤Î²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤¬À¯¼£»ñ¶âÌäÂê¤ÇÎ©·ï¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤¬½èÊ¬¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ßÅÄ¼óÁê¤Ï¡¢¡Ö»ä¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÉÔµºÜ¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¹¨ÃÓ²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÉÔµºÜ¤Ï»öÌ³ÁÂÏ³¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤ËÉÔµºÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶â³Û¤¬¸Ä¡¹¤Î½êÂ°µÄ°÷¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¡»¡Åö¶É¤«¤é¤â»Ù½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆÃÃÊ¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¿¹¸µ¼óÁê¤Ø¤ÎÄ°¼è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¡¢»ä¤¬Ä¾ÀÜÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë·Á¤Ç»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£