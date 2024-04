はしご・脚立のパイオニアメーカー「長谷川工業」が取り組むアウトドア事業「HASEGAWA CAMP」は、2024年4月4日(木)に、ハイスタイルのキャンプキッチンテーブル、「アルミグリルテーブル(DRSB-1000GT)」を発売します。

HASEGAWA CAMP「アルミグリルテーブル(DRSB-1000GT)」

アルミグリルテーブル(DRSB-1000GT)

キャンプ用品は、感染症拡大時に密を避けるレジャーとして始めた方が多く、落ち着いた今では、健康志向のアクティブライフが注目され人気は継続しています。

こうした中、長谷川工業では「組立て簡単、コンパクト収納、使い方色々」というユーザーニーズに応え、キャンプの際1台で調理テーブル・荷下ろし・テーブル調理グッズ置きなど何役にもなる足場台を、人気ガレージブランド「WANTKEY CAMP」監修のもと「アルミグリルテーブル(DRSB-1000GT)」を開発しました。

その中でも2021年に発売した『BLACK LABEL』シリーズの脚部伸縮足場台「DRSB-1000」は、天板高さが最大96cmまで調整でき、キャンプシーンにおいても腰に負担をかけず立ったまま調理、作業が可能。

ここに人気のシングルバーナーがビルドインできれば、格段に使用用途・シーンが広がると考え、既存の「DRSB-1000」から細部の調整を行いました。

シングルバーナーがビルドインできる「ロースタイル(座って作業する)」キッチンテーブルは市場に溢れている中で、ハイスタイルの該当商品は市場に少ないのが現状。

そこで市場に少ないハイスタイルのキッチンテーブルにデザイン性をプラスすべく、今まで発売した商品は常に完売、商品のクオリティ、かっこよさからギアに熱量のあるキャンパーから絶大な人気のガレージブランド「WANTKEY CAMP」監修のもと完成しました。

商品特長

付属のテーブル天板は全て取り外すことができ、人気のシングルバーナーを最大2台収納が可能。

持ち合わせのギア次第で幅広いキャンプキッチンレイアウトが行えます。

天板高さは65cm〜96cmへと調整可能。

各脚の長さはそれぞれワンタッチで最大31cmまで調整できるので、傾斜地でも水平が取れ、安定した作業が可能になります。

商品本体はアルミ製で6.6kg(天板除く)と軽量ながら、ステップに乗ることができるのでキャリアからの荷下ろしにも使えます。

キャンプキッチンだけにとどまらずシチュエーションに応じてマルチに使える商品です。

HASEGAWA CAMP

長谷川工業株式会社のアウトドア事業「HASEGAWA CAMP」は、脚立や足場台をベースにキャンプで使用できるギアとして全てのキャンパーを支えるブランドです。

この春よりロゴを一新、ロゴにはかっこよさと信頼のある強い商品をキャンプ場で使用していただきたい気持ちが込められています。

また本商品は5月18日(土)、19日(日)に大阪・万博記念公園で行われる「OUTDOOR PARK 2024」や、同じく5月18日(土)、19日(日)愛知・AICHI SKY EXPOにて行われる「FIELDSTYLE JAPAN 2024」の出展時に商品を触っていただけます。

商品概要

品番 : DRSB-1000GT

天板高さ : 65〜96cm

天板寸法 : 30×100cm

質量 : 8.7kg 本体(6.6kg)/テーブル天板(2.1kg)

最大使用質量 : 100kg

※天板に乗る際は、専用の天板を利用下さい。

本体価格(税込): 28,000円(30,800円)

発売日 : 2024年4月4日(木)

商品ページ :https://www.hasegawa-kogyo.co.jp/product/product.php?id=1325

購入先 : HASEGAWA CAMP商品取扱店舗、ハセガワ公式オンラインショップ

生産国 : ベトナム

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 足場にもなるハイスタイルのキャンプキッチンテーブル!HASEGAWA CAMP「アルミグリルテーブル(DRSB-1000GT)」 appeared first on Dtimes.