カプセルトイ自販機設置面数500面超えのカプセルトイプレイゾーン！ジョイフル本田 千葉ニュータウン店2階「JOYGACHA(ジョイガチャ)」

ジョイフル本田は、2024年4月6日(土)、ジョイフル本田千葉ニュータウン店2階に直営のカプセルトイプレイゾーン「JOYGACHA(ジョイガチャ)」をオープンします。

カプセルトイ自販機設置面数500面を超える大型売場で、カプセルトイ自販機以外にも高額カプセル自販機やトレーディングカードカプセル自販機、ジョイフル本田らしいDIY工具カプセル自販機などを一堂に展開します。

「JOYGACHA(ジョイガチャ)」には購入したカプセルトイを撮影できるジオラマブースも設置します。

このジオラマブースはジョイフル本田のスタッフが店舗で販売しているアイテムを活用して作成したオリジナルのブースなので、とっておきの一枚を撮影することができます。

また、お気に入りのカプセルトイを額装してインテリアとして飾る提案なども行います。

「JOYGACHA(ジョイガチャ)」はカプセルトイの楽しさが大きく広がる、ジョイフル本田ならではのカプセルトイプレイゾーンです。

ジョイフル本田千葉ニュータウン店のある印西エリアは人口増加が著しく、子育て世代も多く居住していることから、ホームセンター内に家族で楽しめる売場を作ることで、より多くのお客様に利用いただける店舗を目指していきます。

「JOYGACHA(ジョイガチャ)」概要

所在地 : 千葉県印西市牧の原2-1

ジョイフル本田千葉ニュータウン店 2F

開店日 : 2024年4月6日(土)

営業時間: 9:00〜20:00

設置機種

・カプセルトイ自販機

・カプセル自販機<古銭>

全てのカプセルに本物の古銭が入っており、希少性のある古銭も含まれています。

・ステーショナリー自販機

人気のアニメやキャラクターがクリップやクリアファイル、ステッカーなどのステーショナリーになった自販機。

・郵便局オリジナル カプセルトイ「ガチャポス」

人気クリエイター達が手がけるソフビフィギュア「萬福猫」シリーズを豊富に取りそろえています。

・トレーディングカードカプセル自販機

人気のキャラクタートレーディングカードが入ったカプセル自販機。

・2,000円カプセル自販機<DIYシリーズ、エンタメシリーズ>

DIYシリーズ:インパクトドライバー、ジグソー、ブロワ等のDIY工具20種類。

エンタメシリーズ:ゲーム機、カードゲーム、コミック、ぬいぐるみ等20種類。

・撮影用オリジナルジオラマブース(ジョイフル本田スタッフ作成)

・インテリア装飾用額装提案(ジョイフル本田スタッフ作成)

※取り扱い商品、サービスは随時追加・更新していきます。

商品・サービス

カプセルトイ自販機の一例

ジオラマブースの一例

