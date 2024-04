アフタヌーンティーBOXやブリュレバウムも！アトリエ アニバーサリー「母の日デコレーション」

株式会社アニバーサリーが展開する「アトリエ アニバーサリー」は、2024年4月26日(金)発売の「母の日デコレーション」など、母の日にぴったりな商品を期間限定にて販売します。

アトリエ アニバーサリー「母の日デコレーション」

取り扱い店舗:

・アトリエ アニバーサリー:早稲田店、ロリオリ365伊勢丹新宿店、東急フードショーエッジ店(渋谷スクランブルスクエア内)、日本橋高島屋店、二子玉川 東急フードショー店、札幌円山店、大丸札幌店

・アニバウム:早稲田本店、有明ガーデン店、渋谷 東急フードショー店、二子玉川 東急フードショー店

2024年のアトリエ アニバーサリーの母の日のテーマは「ピンクで祝うMother’s Day」

母の日期間限定の「母の日デコレーション」のほか、職人が一つひとつ心をこめて作った可憐なプティサイズのクッキー「プティデコクッキー ローズ」もピンクを基調に可愛らしくデコレーションしています。

また、一緒に楽しむアフタヌーンティーにぴったりな「二人で楽しむアフタヌーンティーBOX」は、焼き菓子と紅茶をピンクの花柄のBOXに詰め合わせてリボンを添え、特別感のあるギフトに仕上げました。

また、バウムクーヘン専門店「AnniBAUM(アニバウム)」では、発酵バターのコクと香りが楽しめるリッチハードなどの3種類をアソートした「ギフトセット3種【春限定】」、バウムクーヘンに特製カスタードと苺をトッピングし、パリッとブリュレした「苺の濃厚ブリュレバウム」が販売中です。

一緒に楽しむ母の日にも、遠くに離れたお母様への心のこもったプレゼントにもぴったりの商品を揃えました。

『ひと目で、ときめく。ひと口で、とりこに。』を大切にしてきたアトリエ アニバーサリーの職人の技が光る、華やかで風味豊かなスイーツが、心ときめく素敵な時間を演出します。

母の日デコレーション

商品名 :母の日デコレーション

販売価格:4,536円(税込)

サイズ :直径約 13cm(4-5人分)

販売期間:2024年4月26日(金)〜5月12日(日)

WEB予約 :2024年4月12日(金)〜5月7日(火)

店頭予約:2024年4月20日(土)〜5月10日(金)18時まで

ピンクの苺チョコクリームと華やかなフリルアーチのデコレーションはこの時期だけの特別

独自の黄金比率で二種類の生クリームをブレンドしたこだわりの生クリームと、苺チョコクリームで、華やかにデザインされたデコレーションケーキ。

小さなバラを散りばめ、フリルをあしらった可愛らしいデザインで、母の日期間限定の特別なデコレーションに仕上げました。

気温や湿度に合わせて調整し、職人たちの経験によって最高の焼き加減で仕上げるスポンジ生地とたっぷりの苺をサンドし、苺とラズベリーをトッピングしました。

ご希望の方には、母の日プレートを別添えにてお渡しします。

※アトリエ アニバーサリー全店舗販売。

※予約なしでお求めいただけますが、数に限りがありますため予約をおすすめします。

【公式オンラインショップ限定】母の日デコレーション

商品名 :【冷凍】母の日デコレーション

販売価格:4,968円(税込)(直径約13cm/4-5名分)

受付期間:受付中〜2024年4月30日(火)

お届け日:2024年5月10日(金)・11日(土)・12日(日) 3日間のいずれかのお届けになります。

店頭販売用の華やかなデコレーションはそのままに、ラズベリー、母の日プレートをトッピングした母の日限定のデコレーションケーキです。

※数に限りがありますため、早めの注文をおすすめします。

【季節限定】プティデコクッキー ローズ

商品名 :プティデコクッキー ローズ

販売価格:M(9個入) 2,592円 (税込)、S(4個入) 1,080円(税込)

販売期間:販売中〜5月31日(金)

パティシエが丁寧に焼き上げた一口サイズのクッキー&ショコラ

3種のチョコレートを使用したローズ型チョコレートとクッキーを組み合わせた「ローズバニラ」、2種のベリーチョコレートとショコラクッキーを組み合わせたリボン柄の「ベリーベリーショコラ」など、可愛らしく華やかに仕上げたクッキー&ショコラ。

素材本来の味を活かすため、焼き時間や温度にこだわり一枚一枚丁寧に作り上げた華やかなクッキーは、コーヒーや紅茶との相性も抜群。

大切な方へのプチギフトやティータイムのお供にもぴったりです。

※アトリエ アニバーサリー全店舗販売、公式オンラインショップ販売。

※数量限定につき、売り切れの際はご容赦ください。

【季節限定】二人で楽しむアフタヌーンティーBOX

商品名 :二人で楽しむアフタヌーンティーBOX

販売価格:3,456円(税込)

販売期間:販売中〜5月31日(金)予定

大切な人に贈る、アフタヌーンティーの楽しいひととき。

アフタヌーンティーにぴったりな人気の焼き菓子「東京レモンパウンド」「クラシックマドレーヌ」「ハニークランチ」「アールグレイクッキー」と、限定品の「スノーボール ストロベリー」、香り豊かな紅茶「アールグレイ」を2つずつ詰め合わせました。

ピンクの華やかな花柄のBOXにリボンをかけて、母の日や大切な方へのギフトにもぴったりです。

「東京レモンパウンド」は、小笠原産の希少な島レモンを使用した香り豊かなパウンドケーキ。

「クラシックマドレーヌ」は、たっぷりの空気を含ませてじっくりと焼き上げ、はちみつを使用した優しい味わい。

職人が一つひとつ心を込めて丁寧に焼き上げた、こだわりの焼き菓子セットです。

※アトリエ アニバーサリー全店舗販売、公式オンラインショップ販売。

※数量限定につき、売り切れの際はご容赦ください。

【アニバウム】苺の濃厚ブリュレバウム

商品名 : 苺の濃厚ブリュレバウム

販売価格 : 594円(税込)

販売期間 : 販売中〜5月31日(金)予定

パリッとろっの食感が楽しい、新感覚バウムクーヘンのケーキ。

3月から登場した「苺の濃厚ブリュレバウム」は、定番人気の「濃厚ブリュレバウム」の季節限定品です。

ふわっと焼き上げたこだわりのバウムクーヘンに特製カスタードと苺のコンフィチュールをトッピングし、パリッとブリュレしました。

甘酸っぱい苺とカスタードのコク、ふんわりとした優しい味わいのバウムクーヘンの絶妙なハーモニーを楽しめます。

※アニバウム全店舗販売、オンラインショップ販売

※数量限定につき、売り切れの際はご容赦ください。

【アニバウム】ギフトセット3種(春限定)

商品名 :ギフトセット3種【春限定】

内容 :リッチハード カット1個、アニバウム mini プレーン2個、

アニバウム mini Wストロベリー2個

販売価格:2,096円(税込)

販売期間:販売中〜5月31日(金)予定

3つの味が楽しめる、季節限定のバウムクーヘンセット。

風味の異なる2種の発酵バターを使用した濃厚でコクのある味わいの「リッチハード カット」、たっぷりのメレンゲでふわふわ食感に仕上げ、素材本来の美味しさを引き出した「アニバウム mini プレーン」、甘酸っぱいストロベリーピューレと苺果汁を入れ、ストロベリーチョコをコーティングした季節限定品「アニバウム mini Wストロベリー」を詰め込んだギフトセット。

バウムクーヘン専門の職人が、一層一層丁寧に焼き上げた手作りのバウムクーヘンです。

※アニバウム全店舗販売、オンラインショップ販売

※数量限定につき、売り切れの際はご容赦ください。

※掲載商品の内容およびデザイン等は予告なく変更させていただく場合があります。

※在庫状況等により掲載商品をお取り扱いしていない場合もあるのでご了承ください。

※写真はイメージです。実際の提供は写真と異なる場合があります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アフタヌーンティーBOXやブリュレバウムも!アトリエ アニバーサリー「母の日デコレーション」 appeared first on Dtimes.