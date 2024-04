タイの2大若手スター、プーンパット・イアン=サマンとプーウィン・タンサックユーンが共演する映画『フンパヨン 呪物に隠れた闇』が、7月5日より全国順次公開されることが決定。併せて、予告編とポスタービジュアルが解禁された。本作は、大阪アジアン映画祭で好評を博した、タイ発“新世代の”ホラー・ムービー。タイ発BLドラマ『Lovely Writer The Series』や『Step by Step』などに出演し、“アップ”の愛称で親しまれるプーンパット・イアン=サマンと、『The Gifted Graduation』や『Fish Upon the Sky』などに出演し、“プーウィン”の愛称で親しまれるプーウィン・タンサックユーン。日本でファンミーティングが開催されるほど人気の2大タイ若手スターが共演する。

タームは兄弟の僧侶ティーに会うために旅に出る。彼はドンシンタム島の寺院で、フンパヨン(呪物)に魔術をかける彫刻家ジェットと出会う。タームは、ティーが前の僧院長を殺して逃亡したといううわさを聞くが、ティーが人を殺すことができるとは思えない。彼はまた、曽祖父シンタムの人形に対する村人たちの信仰に疑問を抱き、村を守る霊的な存在というよりも、ただの盲目的な迷信だと考える。その後、恐ろしい出来事が次々と起こり、村は恐怖に包まれる。女性が行方不明になり、死人が続出し、あげくの果てには、曽祖父シンタムの人形が壊されてしまう。村人たちは怒りに燃え、ナイフを持った犯人を捕まえるための呪いの儀式を始める…。フンパヨンとは、釈迦の時代から存在するタイの伝統的なお守りで術式人形。神聖であると同時に恐ろしいものでもあるこの人形には、死霊術師の強力な呪文がかけられている。フンパヨンにはさまざまな流派があり、身を守るものもあれば、破滅を招くものもある。ポンタリット・チョーティグリッサダーソーポン監督は「この作品では、フンパヨン(人形)への信仰がタイ社会から決して消えていないことを伝えています。それどころか、人形に対する信仰はさらに強まり、そのことを悪用する悪い輩も出てきています。この映画ではフンパヨン(人形)に対するさまざまな考え方を描きました。一番の狙いは観客に恐怖を与えることですが、これまでの監督作品と同じように、人間のいろいろな感情を表現することを心がけました」とコメントしている。映画『フンパヨン 呪物に隠れた闇』は、7月5日より全国順次公開。