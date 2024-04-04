日本女子アマ2位の藤本愛菜は4位発進 首位は高校が仲村梓、中学は連覇狙う川辺日向
◇第5回OBS九州女子ジュニアゴルフ第1日（2024年4月4日 大分市 トライアルゴルフ＆リゾートOITA COURSE＝高校6440ヤード、中学6207ヤード、パー72）
2日間36ホール競技の第1ラウンドが行われた。高校の部では22年九州女子アマ優勝、23年日本女子アマでは2位に入り優勝候補No.1の藤本愛菜（福岡・沖学園高3年）が3オーバー、75とスコアを伸ばせず、首位に4打差の4位スタートとなった。首位はただひとりアンダーパーの71で回った仲村梓（沖縄・エナジックスポーツ高等学院2年）。
中学は昨年優勝の川辺日向（大分中3年）が1オーバー、73で後続に2打差をつけてトップ発進した。
（高校第1日上位成績）
（1）仲村 梓 71
（2）豊田ヒカル 73
（3）新垣くらら 74
（4）藤本愛菜 75
（4）畠田 瑠 75
（4）谷口愛莉 75
（7）丸尾海七 76
（7）花岡千陽 76
（7）中間理桜 76
（中学第1日上位成績）
（1）川部日向 73
（2）長野姫詩 75
（3）佐々木玲衣 77
（4）矢谷彩華 81
（4）後久桜子 81
（4）橋本ゆう 81