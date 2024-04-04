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　◇第5回OBS九州女子ジュニアゴルフ第1日（2024年4月4日　大分市　トライアルゴルフ＆リゾートOITA　COURSE＝高校6440ヤード、中学6207ヤード、パー72）

　2日間36ホール競技の第1ラウンドが行われた。高校の部では22年九州女子アマ優勝、23年日本女子アマでは2位に入り優勝候補No.1の藤本愛菜（福岡・沖学園高3年）が3オーバー、75とスコアを伸ばせず、首位に4打差の4位スタートとなった。首位はただひとりアンダーパーの71で回った仲村梓（沖縄・エナジックスポーツ高等学院2年）。

　中学は昨年優勝の川辺日向（大分中3年）が1オーバー、73で後続に2打差をつけてトップ発進した。

（高校第1日上位成績）

（1）仲村　梓　71

（2）豊田ヒカル　73

（3）新垣くらら　74

（4）藤本愛菜　75

（4）畠田　瑠　75

（4）谷口愛莉　75

（7）丸尾海七　76

（7）花岡千陽　76

（7）中間理桜　76

（中学第1日上位成績）

（1）川部日向　73

（2）長野姫詩　75

（3）佐々木玲衣　77

（4）矢谷彩華　81

（4）後久桜子　81

（4）橋本ゆう　81