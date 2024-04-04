■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄　　　市場　　　 [ 割安/割高 ]
(7719) 東京衡機　　　　 東証スタンダード　　 [ 割高 ]
(6297) 鉱研工業　　　　 東証スタンダード　　 [ 割高 ]
(5282) ジオスター　　　 東証スタンダード　　 [ 割高 ]
(147A) ソラコム　　　　 東証グロース　　　　 [ 分析中 ]
(7138) ＴＯＲＩＣＯ　　 東証グロース　　　　 [ 割高 ]

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄　　　市場　　　 [ 割安/割高 ]
(2330) フォーサイド　　 東証スタンダード　　 [ 分析中 ]
(4755) 楽天グループ　　 東証プライム　　　　 [ 割高 ]
(2743) ピクセルカンパニーズ 東証スタンダード　　 [ 分析中 ]
(9983) ファストリ　　　 東証プライム　　　　 [ 割高 ]
(157A) グリーンモンスター 東証グロース　　　　 [ 分析中 ]


出所：MINKABU PRESS