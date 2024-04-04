クリープハイプ、中国2都市の初海外ツアーを6月開催＋＜クリープハイプの日 2024 福岡＞を9月開催
クリープハイプが6月7日と9日、上海および広州の2都市をまわる中国ツアー＜はじめての中国、はじめてのクリープハイプ＞を開催するほか、9月8日に福岡サンパレスで＜クリープハイプの日 2024 福岡＞を行うことが発表となった。
◆クリープハイプ 画像
＜はじめての中国、はじめてのクリープハイプ＞は、2024年に現メンバー15周年を迎えるクリープハイプ初の海外公演となる。2020年に台湾公演が予定されていたがコロナウイルスの影響で中止に。そして開催される海外公演は、上海THE BOXXと広州SD LIVEHOUSEのライブハウス2会場をまわるものだ。
■中国ツアー＜はじめての中国、はじめてのクリープハイプ＞
会場：上海THE BOXX / 広州SD LIVEHOUSE
https://www.creephyp.com/news/detail/107578
■＜クリープハイプの日 2024 福岡＞
https://cf.creephyp.com/feature/cp_240908live
■ライブ／イベント出演情報
4月28日(日) 千葉市蘇我スポーツ公園
▼＜VIVA LA ROCK 2024＞
5月03日(金/祝) さいたまスーパーアリーナ
▼＜OTODAMA'24〜音泉魂〜『必死のパッチで20年！大感謝祭』＞
5月04日(土/祝) 泉大津フェニックス
▼SPACE SHOWER TV 35th ANNIVERSARY＜SWEET LOVE SHOWER SPRING 2024＞
5月11日(土) 山中湖交流プラザ きらら
▼＜尾崎世界観の日 特別篇 2024＞
5月26日(日) 上野恩賜公園水上音楽堂
※尾崎世界観 弾き語り公演
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