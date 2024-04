ジェイアール名古屋タカシマヤに限定出店！ヨーグルト専門店「BOBRUNCH(ボブランチ)」

石渡が運営するヨーグルト専門店「BOBRUNCH(ボブランチ)」は、2023年4月にオープンし、まもなく1年が経過します。

そんな「BOBRUNCH(ボブランチ)」は、日頃の感謝を込めて、2024年4月10日よりジェイアール名古屋タカシマヤのウィークリースポットに出店。

さらに4月14日からは本店にて、周年イベントを開催します。

BOBRUNCH(ボブランチ)「ジェイアール名古屋タカシマヤ」限定出店

名古屋初の自家製ヨーグルト専門店「BOBRUNCH(ボブランチ)」は、モーニング文化の街、名古屋初の“自家製のヨーグルト専門店”として2023年4月にオープンしました。

同店のヨーグルトは、発酵時間、発酵温度、使用する牛乳、乳酸菌、すべてにこだわり、店内に併設されているヨーグルト製造室で、自家製で作っています。

実は、ヨーグルトは日々味が変わっていく難しい食べ物です。

それを、しっかりと温度管理された店舗併設の工房があることで、専属のスタッフが酸味と甘みのバランスが取れた美味しいタイミングを見て提供することができます。

そして、乳酸菌を活かすことで、今までにはないもっちりとした触感を楽しめるヨーグルトになっています。

旬のフルーツなどとヨーグルトを合わせることで、いつ来ても楽しめる、そんなお店づくりを目指しています。

ヨーグルト以外にも、ヨーグルトを使用したパン、カヌレ、フィナンシェも常時用意しています。

ヨーグルトを使用することで、水分含有量が増え、多少日数が経過しても、もちもち感が維持されます。

ジェイアール名古屋タカシマヤの商品ラインナップ

自家製コンフィチュールを使用した同店看板商品のいちごヨーグルトをはじめとするヨーグルトを全11種。

濃度を飲みやすさの限界まで高めた、飲めるヨーグルトを2種。

ギフトとしては、オープン開始時から不動の人気を誇るカヌレギフトをシーンに合わせた4個入り、8個入りで用意。

お客様達からの強い要望で実現したフィナンシェも6個入りギフトとして用意しています。

「BOBRUNCH(ボブランチ)」おすすめの商品

季節のヨーグルトとフィナンシェが特におすすめです。

ヨーグルトとフィナンシェは4月という事もあり、“桜”フレーバーを用意しています。

桜ヨーグルトは桜フレーバーが苦手な方でも食べやすいように、桜ペーストと桜あんを使用し、マイルドに仕上げています。

桜フィナンシェに関しては、桜の花を贅沢に使用し、甘さとしょっぱさが絶妙に混在した大人の味に仕上げています。

実は、BOBRUNCHは名古屋市東区にあり、目の前が名古屋市でも有名な“オオカンザクラの並木道”という桜スポットになります。

昨年のオープン当初からずっと開発を進めてきた商品で、思い入れもひとしおです。

カヌレ

フィナンシェ各種

周年イベントを4月14日〜4月21日で開催

2023年の4月14日をもって、BOBRUNCHはオープンから1周年を迎えます。

日頃の感謝を込めて、4月14日から4月21日までの間、大抽選会を行います。

1,000円(税込)の購入毎に1回挑戦可能で、1等から4等まででハズレは一切なし!

抽選以外にも特典が用意されています。

店舗概要

店舗名 : ヨーグルト専門店 BOBRUNCH(ボブランチ)

所在地 : 〒461-0001 名古屋市東区泉2丁目6番6号1F

駐車場 : 4台、提携駐車場あり

店内カフェ : 常時オープン (9:00-11:00 モーニング、11:00-13:00 ランチ)

営業時間 : 9:00-19:00(不定休)

※臨時休業等はSNS・HPを確認してください

※商品はなくなり次第終了

定休日 : 不定休

