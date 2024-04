肌触り抜群のパイル生地で丁寧に仕上げたぬいぐるみ！ぬくぐるみ工房「オーガニックコットン イノシシのぬいぐるみ」

「ぬくぐるみ工房」は、オーガニックコットン100%に特化したぬいぐるみ、「オーガニックコットン イノシシのぬいぐるみ」を、2024年4月4日(木)に通販サイトで販売開始します。

ぬくぐるみ工房「オーガニックコットン イノシシのぬいぐるみ」

販売開始日:2024年4月4日(木)

価格:

・イノシシ:5,390円(税込)

・ウリ坊:5,390円(税込)

素材:生地・縫い糸・刺繍糸・中わた・タグ 全てオーガニックコットン100%

サイズ:

・イノシシ:長さ(鼻先からおしりまで)約15cm 高さ約6cm 重さ約40g

・ウリ坊:長さ(鼻先からおしりまで)約12cm 高さ約5.5cm 重さ約30g

ぬくぐるみ工房では、一つ一つ丁寧にオーガニックコットン100%のぬいぐるみを作っています。

ぬくぐるみ工房の製品は、オーガニックコットン100%。

染色にもこだわり、化学染料は使わずに天然の草木染めやベンガラ染めで表現しています。

今回発売のイノシシのぬいぐるみは、肌触りが心地よいパイル生地で一つ一つ丁寧に作り上げたぬいぐるみです。

1. オーガニックコットン100%

表側の生地だけでなく、縫い糸・刺繍糸・中わた・タグまで、全てオーガニックコットンです。

農薬や化学肥料を使わずに丁寧に生産されたオーガニックコットン。

人にも地球にもとても優しいぬいぐるみです。

2. 天然の綿そのままの優しいお色

ボディの生地のオーガニックコットンパイルは原綿そのままの茶綿色。

天然のあたたかな色合いがほっとなごみます。

3. 鼻や蹄部分は天然の草木染め

鼻や蹄(ひづめ)部分は、オーガニックコットンベロアを矢車附子で草木染めしています。

真っ黒ではなく優しい鈍色が落ち着きます。

4. 優しい仕様とデザイン

ぬいぐるみのお顔はみんなにこにこ笑顔。

目や口の刺繍も草木染めをした工房オリジナルの刺繍糸で一個一個丁寧に手刺繍をして仕上げています。

