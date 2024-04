幅広い展示数と接客力・提案力で年間販売数500枚超え達成！綜合家具ヤマケン 一枚板専門店「kikori」

愛知県江南市に本社を構える「綜合家具ヤマケン」は、創業50周年を迎える老舗家具店です。

現在は、小売事業(interior YAMAKEN)、卸売業(think interior)、オリジナルランドセルブランド(twinkle)、一枚板専門店(kikori)と4つの事業を営み、特に驚異的な販売数を記録している『kikori』のルーツに迫ります。

綜合家具ヤマケン 一枚板専門店「kikori」

創立50周年を3月に迎え、更なる感動と満足感を提供すべく、新たに樹齢700年から800年(※江戸時代よりはるか昔の鎌倉時代ごろ)と言われるアフリカの銘木 ブビンガも特別展示。

一枚板専門店『kikori』は、小売事業を行うinterior YAMAKENの店舗内に併設されています。

1つ目は『圧倒的な一枚板の展示枚数の量』

たくさんある中から選びたいというお客様の気持ちに応えたいと考え、東海3県、全国でもトップクラスの展示数を誇ります。

「こんなにたくさんの数量の一枚板を展示しているお店は見たことがない!」と話されるほど、樹種やサイズ、バリエーションが豊富という証でもあり常時200枚以上の一枚板を展示しています。

また売り場に広がる木特有の匂いに安らぐという方も多く見られます。

2つ目『感動されるほどの知識量と一枚板に対する愛情の深さ』

接客力、提案力は専門スタッフが常駐しているため、相談に対して、的確なアドバイスをスピード感をもって提案しています。

一枚板は長い年月を経て、製材、乾燥、塗装を経てお店に入荷してきます。

樹齢何百年もする樹木から、たった数枚しかできない一枚板の希少価値、生命力、質感、歴史を感じながら使える唯一無二のプロダクトです。

3つ目『本物思考への流れとJapandiブームの到来』

昨今、日本ではなんでも捨てて新しいモノに買い換えるサイクルの文化が定着しつつありますが、長く愛着を持って使い続けることができる本物思考の方も増加傾向です。

長く使うことによって、森林伐採抑制やCO2削減にもつながるとも考え、本物の木が持つ特性、1/Fの揺らぎなど、ヒーリング効果もあります。

また、海外でブームをも巻き起こしているjapandi style(北欧スタイルと日本の和の融合)も後押しをしています。

一枚板

栃 一枚板

価格 : 848,000円(税込)

サイズ : 約 W180.2 D74-104 厚み6.5cm

特徴 : 木の成長時に見られる波状杢が特徴的な美しい板です。

パープルハート 一枚板

価格 : 518,000円(税込)

サイズ : 約 W211 D87.5-91 厚み5.5cm

特徴 : 塗装したわけではなく、木本来の綺麗な杢目の色が感じられる板です。

