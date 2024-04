JR東日本アイステイションズと共同通信デジタルは、2024年4月1日より、鉄道事業者 公式・公認の運行情報を使用したデジタルサイネージ向け鉄道運行情報のコンテンツ提供を開始しました。

JR東日本アイステイションズ×共同通信デジタル「デジタルサイネージ向け鉄道運行情報のコンテンツ提供」

コンテンツイメージ

※画像はイメージとなります。

コンテンツのデータソースとして使用している鉄道運行情報は、JR東日本アイステイションズが鉄道事業者と情報の取扱いについて契約を結び、提供している鉄道事業者 公式・公認の鉄道運行情報となります。

この情報は、駅や列車内、ホームページなどに利用されているだけでなく、駅係員や乗務員など鉄道事業者内でも実際に利用されている、信頼性の高い情報となっています。

詳細情報

これまでの一般的なサイネージ向け鉄道運行情報では、平常運転・遅延・運休といった見出し情報だけが提供されておりました。

鉄道事業者 公式・公認の鉄道運行情報では、どの区間で輸送障害が発生したか、どの区間に影響が出ているか、また運転再開の見込時刻はいつごろなのか、直通運転の状況はどうなっているか等、これまでは提供されていなかった詳細情報を初報から復旧までもれなく表示できるようになりました。

また日本語と英語はもちろんのこと、要望に応じて中国語(繁体字/簡体字)、韓国語といった多言語での表示も可能です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post デジタルサイネージ向け鉄道運行情報コンテンツの提供を開始!JR東日本アイステイションズ×共同通信デジタル appeared first on Dtimes.