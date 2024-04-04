＜個人投資家の予想＞ 04月04日 18時 ＜個人投資家の予想＞ 04月04日 18時

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■ 買い予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 割安/割高 ]

(7719) 東京衡機 東証スタンダード [ 割高 ]

(6297) 鉱研工業 東証スタンダード [ 割高 ]

(5282) ジオスター 東証スタンダード [ 割高 ]

(147A) ソラコム 東証グロース [ 分析中 ]

(7138) ＴＯＲＩＣＯ 東証グロース [ 割高 ]



■ 売り予想数上昇（最新48時間）

(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 割安/割高 ]

(2330) フォーサイド 東証スタンダード [ 分析中 ]

(4755) 楽天グループ 東証プライム [ 割高 ]

(2743) ピクセルカンパニーズ 東証スタンダード [ 分析中 ]

(9983) ファストリ 東証プライム [ 割高 ]

(157A) グリーンモンスター 東証グロース [ 分析中 ]





出所：MINKABU PRESS

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