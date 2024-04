元Stray Kids キム・ウジン、3rdミニアルバム「I LIKE THE WAY」ムードイメージを公開

元Stray Kids キム・ウジンのニューアルバムのタイトルが「I LIKE THE WAY」であることが明らかになった。SMエンターテインメントの音楽パブリッシング子会社であるKREATION MUSIC RIGHTS(以下、KMR)のプロデュースレーベルであるKustomadeとキム・ウジンの公式SNSには本日(4日)、3rdミニアルバム「I LIKE THE WAY」のムードイメージが掲載された。

公開されたイメージの中のキム・ウジンは、自ら髪を切っている。彼は過去の姿は捨てて、新たに再出発するという抱負を表現した。鏡の中の自分を見ながら心を引き締めたキム・ウジンは、小さな傷などは忘れて次のチャプターへ向かって進んでいく。「I LIKE THE WAY」は、自分を抑圧していたすべてのものから解放され、自分だけの道を歩むというキム・ウジンの宣言のようなアルバムだ。過去の臆病な姿を捨て、自分の感情を率直に表現する、一段と成長したソロアーティストとしてのキム・ウジンの姿を予告する。彼はこれまで、1stミニアルバム「The moment:未成年,a minor.」、2ndミニアルバム「The moment:美成年,Bounce」を通じて、“未成年”が“美成年”に生まれ変わる過程をダイナミックなエネルギーで展開した。3rdミニアルバム「I LIKE THE WAY」は、Kustomadeが披露する初のアルバムであり、キム・ウジンが披露する新しい音楽とパフォーマンスに注目が集まる。彼の音楽的な変身が込められた3rdミニアルバム「I LIKE THE WAY」は、22日の午後6時に各音楽配信サイトを通じて発売される。