『FFXIV』最新拡張パッケージ『黄金のレガシー』主題歌を収録した7インチシングルレコード発売決定
オンラインRPG『ファイナルファンタジーXIV』（以下、FFXIV）最新拡張パッケージとなる『黄金のレガシー』の主題歌が、ゲーム発売に先駆けて6月5日に7インチシングルレコード（ドーナツ盤）で発売決定した。
◆「Open Sky - The Theme from Dawntrail」MV
収録曲は、新規テーマを中心にエディットされた「Open Sky - The Theme from Dawntrail」と、『黄金のレガシー』オープニングのフルトレーラー版「Dawntrail」の2曲。
商品概要
発売日：2024年6月5日（水）
品番：SQEX-11128
価格：2,750円（税抜価格 2,500円）
仕様：7インチシングル・レコード 1枚 / LP 45rpm
収録内容：全2曲
・Open Sky - The Theme from Dawntrail
・Dawntrail
封入特典：楽曲（MP3）ダウンロードパスコード
※ダウンロードパスコードは、使用に回数制限がございます。
※将来、事前告知のうえでダウンロードパスコードに有効期限が設定される可能性があります。
※『ファイナルファンタジーXIV』のゲーム内で使用できるアイテムコードではございません。
早期購入特典：「メガジャケ」 Amazon.co.jp
発売元：株式会社スクウェア・エニックス
権利表記：(c)SQUARE ENIX