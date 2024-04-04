Mrs. GREEN APPLE、新曲「ライラック」MVをプレミア公開＋コンテンツカレンダー発表
Mrs. GREEN APPLEの新曲「ライラック」が、来週4月9日(火)深夜24時よりテレ東系列にて放送されるTVアニメ『忘却バッテリー』のオープニングテーマに起用されることは既報のとおり。同曲が4月12日に配信リリースされることが決定したほか、新曲「ライラック」リリースへ向けて連日展開していくコンテンツカレンダーも公開となった。
◆Mrs. GREEN APPLE 動画 / 画像
連日展開は明日4月5日より、Cover ArtやArtist Photo、Music VideoのTeaser Photo、Teaser Movieが毎日夜9時に公開される。なお、楽曲の一部を聴くことが可能な映像「TVアニメ『忘却バッテリー』メインPV 〜「ライラック」Ver.〜」がすでに公開されているが、新曲「ライラック」Music Videoは4月12日(金)夜10時にプレミア公開される予定だ。
■新曲「ライラック」
※TVアニメ『忘却バッテリー』オープニングテーマ
■TVアニメ『忘却バッテリー』
放送開始：2024年4月9日(火)深夜24時より
放送局：テレ東系列にて
▼放送情報
・テレ東：4月9日より 毎週火曜深夜24時00分〜
・テレビ大阪：4月9日より 毎週火曜深夜24時00分〜
・テレビ愛知：4月9日より 毎週火曜深夜24時00分〜
・テレビせとうち：4月9日より 毎週火曜深夜24時00分〜
・テレビ北海道：4月9日より 毎週火曜深夜24時00分〜
・TVQ九州放送：4月9日より 毎週火曜深夜24時00分〜
・AT-X：4月12日から 毎週金曜20時00分〜(※リピート：毎週火曜8:00／毎週木曜14:00)
※放送日時は予告なく変更になる場合がございます
▼配信情報
Prime Videoにて毎週火曜 放送直後より最速配信
さらに各種配信サービスにて毎週水曜24:30より順次配信スタート
※配信開始日はサービスによって変動する場合がございます
▼CAST
清峰葉流火：増田俊樹
要 圭：宮野真守
藤堂 葵：阿座上洋平
千早瞬平：島粼信長
山田太郎：梶 裕貴
土屋和季：山谷祥生
国都英一郎：大塚剛央
巻田広伸：石井マーク
桐島秋斗：河西健吾
▼STAFF
原作：みかわ絵子(集英社『少年ジャンプ＋』連載)
試合制作：高嶋栄充
監督：中園真登
シリーズ構成：横手美智子
副監督：飯田剛士
キャラクターデザイン：長谷川ひとみ
アクション作画監督：立中順平 / 徳丸昌大
美術監督：船隠雄貴
色彩設計：中野尚美
撮影監督：川下裕樹
3DCG監督：小川耕平
編集：吉武将人
音楽：菊谷知樹 / 山崎寛子
音響監督：名倉靖
音響効果：長谷川卓也
制作：MAPPA
●オープニング・テーマ：Mrs. GREEN APPLE「ライラック」
●エンディング・テーマ：マカロニえんぴつ「忘レナ唄」
▼原作情報
原作コミック：『忘却バッテリー』(集英社『少年ジャンプ＋』連載／最新第17巻発売中
▼イントロダクション
原作は集英社『少年ジャンプ＋』で連載中、同アプリ内での累計閲覧数2億超えの『忘却バッテリー』(著・みかわ絵子)。2018年4月より連載が開始され、記憶喪失の主人公というユニークな設定、魅力的なキャラクターたち、高校野球のリアルな部分を描いた描写、ギャグとシリアス要素の絶妙なバランス、などが人気を博している。
中学球界で名を馳せた完全無欠の剛腕投手・清峰葉流火、切れ者捕手の“智将”・要 圭の怪物バッテリー。全国の強豪校からスカウトを受けていた彼らが進学したのは何故か野球無名校の東京都立小手指高校だった。さらに圭は記憶喪失で野球に関する知識も失っていた。そしてかつて彼らに敗れ散り野球から遠ざかっていた天才たちも、偶然同じ高校に入学しており…。巡り合い、再び動き出す彼らの高校野球ストーリーがいま始まる。
公式サイト：boukyaku-battery.com
公式X：＠boukyakubattery
(c)みかわ絵子／集英社・KADOKAWA・MAPPA
■＜Mrs. TAIBAN LIVE 2024＞
open18:00 / start19:00
GUEST：乃木坂46
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
5月22日(水) 神奈川・横浜アリーナ
open17:30 / start18:30
GUEST：キタニタツヤ / imase
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
▼チケット
指定席：12,000円(税込)
※4歳以上のお子様よりチケット必要／3歳以下のお子様はご入場できません(年齢はご来場の公演当日時点)
※営利目的の転売禁止。
※チケット料金はお一人様の価格となります。
※お一人様1公演につき2枚まで購入可能(複数公演エントリー可能)
【オフィシャルFC「Ringo Jam」会員限定先行受付(抽選)】
受付期間3月28日(木)12:00〜4月4日(木)23:59
申込条件：申込者・同行者ともに「Ringo Jam」会員(年・月会費コース)の方
※「年会費」「月会費」どちらのコースでもお申し込みいただけます。
※長期会員の方を対象としたチケット抽選優遇を実施いたします。
https://new.mrsgreenapple.com/news/detail/20079
■スタジアムツアー＜ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜＞
7月06日(土) ノエビアスタジアム神戸
7月07日(日) ノエビアスタジアム神戸
open16:30 / start18:30
（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888
7月20日(土) 横浜スタジアム
7月21日(日) 横浜スタジアム
open16:30 / start18:30
（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999
▼チケット
指定席：12,800円（税込）
※雨天決行・荒天中止
※4歳以上のお子様よりチケット必要／3歳以下のお子様はご入場できません(年齢はご来場の公演当日時点）
※営利目的の転売禁止。
※チケット料金はお一人様の価格となります。
※お一人様1公演につき2枚まで購入可能(複数公演エントリー可能)
■『Mrs. GREEN APPLE 2023-2024 FC TOUR “The White Lounge”』映画化
※詳細は後日改めて
■ピュレグミ“トキメキよ、私をつれていけ。”2024年春新CM
▲CM本編
放映時期：
・2024年3月27日(水)からWEBで公開
・2024年4月05日(金)から全国でTVCM放映
https://youtu.be/DZ3RVK_smlY
▲コンセプトムービー
放映時期：2024年3月27日(水)から公開
配信先：ピュレグミ公式サイト、カンロ公式 YouTube、その他ピュレグミ公式SNSなど
https://youtu.be/oY5A_vrUeQY
▲メイキングムービー
放映時期：2024年3月27日(水)から公開
配信先：ピュレグミ公式サイト、カンロ公式 YouTube、その他ピュレグミ公式SNSなど
https://youtu.be/hokZKYesyDo
▲アルバム『ANTENNA』
■第一生命テレビCM『つながりの数だけ強くなれる』篇(15秒 / 30秒)
放映開始日：2024年3月21日(木)
放映地域：全国
CMソング：Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」
▼出演
第一生命グループ女子陸上競技部：鈴木優花
第一生命所属選手：Shigekix(半井重幸)
第一生命所属選手：四十住さくら
関連リンク
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