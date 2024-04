四天王寺大学は、地元企業の株式会社篠原陸運と連携し、羽曳野市初となる野外音楽フェス「ハビキノソニック2024」を、2024年4月14日(日)に、篠原陸運本社トラックステーションにて開催します。

四天王寺大学×篠原陸運 野外音楽フェス「ハビキノソニック2024」

開催日時: 2024年4月14日(日)10:00〜17:30頃

入場料 : 無料 ※駐車スペース有

開催地 : 株式会社篠原陸運本社トラックステーション(大阪府羽曳野市尺度392-2)

主催 : 四天王寺大学、株式会社篠原陸運

協賛 : チョーヤフーズ株式会社

後援 : 大阪はびきの観光局

羽曳野市に本キャンパスを構える四天王寺大学の学生らが、大学の地元羽曳野市の地域活性化に向けて、いろんな世代の方々と音楽でつながるイベントを企画。

同市に本社を置く「篠原陸運」は、地域貢献にも力を入れており、休業日となる日曜日に広大なトラックターミナルを有効活用して、共に継続できる地域の催しとして育てていきたいと開催場所となるトラックターミナルを提供しました。

「ハビキノソニック2024」では、四天王寺大学の音楽・ダンス系クラブ・サークルをはじめ、地元で活動するアーティストやダンススクールの子供達のパフォーマンスを楽しみながら、キッチンカーのフード&ドリンクを片手にゆったり過ごすことができます。

本イベントの実行委員会は四天王寺大学の学生が務め、機材の設定や音響、イベントの企画・運営に携わっています。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 音楽・ダンス系クラブ・サークルがパフォーマンスを披露!四天王寺大学×篠原陸運 野外音楽フェス「ハビキノソニック2024」 appeared first on Dtimes.