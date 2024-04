様々なお酒が飲める試飲コーナーやJAZZライブを楽しむイベント！吉乃川「蔵開き2024」

吉乃川では、2024年4月20日(土)、試飲やJAZZライブも行うイベント『吉乃川 蔵開き2024』を開催します。

吉乃川「蔵開き2024」

春爛漫の4月20日(土)、吉乃川の蔵開きを開催します。

「来て、見て、呑んで、巡る」をテーマに吉乃川の様々なお酒が飲める「有料試飲コーナー」や地元名店が揃う「フードコート」、構内にある酒ミュージアム醸蔵でのJAZZライブ、地元宮内摂田屋地域を巡る「スタンプラリー」など沢山のイベントが用意されています。

吉乃川構内では、様々なお酒や限定酒も提供する「有料試飲コーナー」や「フードコート」、「売店」が出ます。

また、構内にある酒ミュージアム醸蔵内では、「JAZZライブ」や、社長、杜氏が登壇する「スペシャルトークショー」、「日本酒クイズラリー」そして、館内にある「SAKEバー」では市内有名バーデンダーによる「日本酒カクテル」も登場!吉乃川のお酒を様々な角度から堪能できるイベントです。

※吉乃川構内および醸蔵SAKEバーは立ち飲みスタイルとなります

醸造の町 宮内摂田屋

吉乃川のある宮内摂田屋地域には、周辺に味噌・醤油蔵も複数あり「醸造の町」として知られています。

当日は周辺の蔵やお店もオープンし、特別メニューを提供します(※一部店舗除く)。

さらに、それら12の蔵やお店を巡り、その数に応じて宮内摂田屋のセットが抽選で当たる「スタンプラリー」も実施。

限定酒も登場

当日は、発売直前の吉乃川の新作「みなも中汲み2023BY」も先行有料試飲ができます。

さらに、利き酒コーナーも!

概要「吉乃川 蔵開き2024」

・開催日 :4月20日(土)10:00〜15:00

・会場名 :吉乃川

・会場所在地:新潟県長岡市摂田屋4-8-12

・入場料金 :無料

<注意事項>

※お酒にかかわるイベントにつき、上記会場には駐車場はございませんので、来場の際は公共交通機関を利用ください。

※20歳未満の方の来場はできますが、飲酒は固くお断りします。

尚、飲酒後の自転車の利用もお断りします。

※飲食時以外のマスク着用、手指消毒にご協力ください。

※飲食スペースについては、屋外立ち飲みコーナーならびに醸蔵内に限らせていただきます。

※屋外・醸蔵ともに、試飲チケットの購入は「現金」のみとなります。

ご了承ください。

※内容は都合により変更となる場合があります。

※醸蔵2Fセミナールームへは階段となります。

※屋外飲食スペースには椅子席がございません。

