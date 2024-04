HondaJet体験飛行やモビリティリゾートもてぎ宿泊券が当たる！ホンダモビリティ南関東「Take Offキャンペーン」

東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県のホンダ直営販売会社は、2024年4月1日(月)に新会社「株式会社ホンダモビリティ南関東」として統合しました。

また、この新会社誕生にあわせて、4月1日(月)〜6月30日(日)の期間、HondaJet体験飛行やモビリティリゾートもてぎ宿泊券が当たる誕生記念キャンペーンを実施します。

ホンダモビリティ南関東 設立&誕生記念「Take Offキャンペーン」

社名:株式会社ホンダモビリティ南関東

本社:東京都世田谷区新町2-19-2(旧株式会社ホンダカーズ東京中央本社)

代表:高橋 宗一郎

新会社の「ホンダモビリティ南関東」はホンダカーズ東京中央(東京都)、ホンダカーズ横浜(神奈川県)、ホンダカーズ埼玉(埼玉県)、ホンダカーズ千葉(千葉県)の大都市圏4販社の統合で、これにより新車161拠点、中古車29拠点、合計190拠点を擁する大所帯となります。

ホンダモビリティ南関東誕生記念「Take Offキャンペーン」

新会社のホンダモビリティ南関東発足を記念して、4月1日(月)から6月30日(日)の期間、クイズとアンケートに答えて応募する「HondaJet賞」と、期間中に来店し、LINE登録とアンケートに答えて応募する「MOBILITY RESORT賞」の2つの賞が抽選で当たる「Take Offキャンペーン」を開催します。

Take Offキャンペーン「HondaJet賞」

HondaJet賞

応募期間: 2024年4月1日(月)〜6月30日(日)

賞品内容: HondaJet体験飛行(羽田空港発着)

ペア2組4名様(4名様同乗になります)

応募条件: 専用応募サイトにアクセスし、クイズ及びアンケートに回答された方

当選発表: 2024年8月下旬予定

詳細 : キャンペーン応募サイトを参照ください。

URL :https://www.hondamobility-minamikanto-campaign.com/takeoff/

※写真はイメージです。

Take Offキャンペーン「MOBILITY RESORT賞」

MOBILITY RESORT賞

応募期間:2024年4月1日(月)〜6月30日(日)

賞品内容:MOBILITY RESORT MOTEGIホテル宿泊券+パークチケット

10組最大40名様(大人2名、小学生以下2名)

応募条件:ホンダモビリティ南関東各店に来店し、LINEのお友だち追加ならびにアンケートに回答された方

当選発表:2024年7月下旬予定

詳細 :ホンダモビリティ南関東各店舗店頭にて案内

※写真はイメージです

