HondaJet体験飛行やモビリティリゾートもてぎ宿泊券が当たる！ホンダモビリティ南関東「Take Offキャンペーン」
東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県のホンダ直営販売会社は、2024年4月1日(月)に新会社「株式会社ホンダモビリティ南関東」として統合しました。
また、この新会社誕生にあわせて、4月1日(月)〜6月30日(日)の期間、HondaJet体験飛行やモビリティリゾートもてぎ宿泊券が当たる誕生記念キャンペーンを実施します。
ホンダモビリティ南関東 設立＆誕生記念「Take Offキャンペーン」
社名：株式会社ホンダモビリティ南関東
本社：東京都世田谷区新町2-19-2(旧株式会社ホンダカーズ東京中央本社)
代表：高橋 宗一郎
東京、神奈川、埼玉、千葉の1都3県のホンダ直営販売会社は、2024年4月1日(月)に新会社「株式会社ホンダモビリティ南関東」として統合しました。
新会社の「ホンダモビリティ南関東」はホンダカーズ東京中央(東京都)、ホンダカーズ横浜(神奈川県)、ホンダカーズ埼玉(埼玉県)、ホンダカーズ千葉(千葉県)の大都市圏4販社の統合で、これにより新車161拠点、中古車29拠点、合計190拠点を擁する大所帯となります。
ホンダモビリティ南関東誕生記念「Take Offキャンペーン」
新会社のホンダモビリティ南関東発足を記念して、4月1日(月)から6月30日(日)の期間、クイズとアンケートに答えて応募する「HondaJet賞」と、期間中に来店し、LINE登録とアンケートに答えて応募する「MOBILITY RESORT賞」の2つの賞が抽選で当たる「Take Offキャンペーン」を開催します。
Take Offキャンペーン「HondaJet賞」
HondaJet賞
応募期間： 2024年4月1日(月)〜6月30日(日)
賞品内容： HondaJet体験飛行(羽田空港発着)
ペア2組4名様(4名様同乗になります)
応募条件： 専用応募サイトにアクセスし、クイズ及びアンケートに回答された方
当選発表： 2024年8月下旬予定
詳細 ： キャンペーン応募サイトを参照ください。
URL ：https://www.hondamobility-minamikanto-campaign.com/takeoff/
※写真はイメージです。
Take Offキャンペーン「MOBILITY RESORT賞」
MOBILITY RESORT賞
応募期間：2024年4月1日(月)〜6月30日(日)
賞品内容：MOBILITY RESORT MOTEGIホテル宿泊券＋パークチケット
10組最大40名様(大人2名、小学生以下2名)
応募条件：ホンダモビリティ南関東各店に来店し、LINEのお友だち追加ならびにアンケートに回答された方
当選発表：2024年7月下旬予定
詳細 ：ホンダモビリティ南関東各店舗店頭にて案内
※写真はイメージです
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