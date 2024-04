ITZYが、5月15日に日本3rdシングル『Algorhythm』をリリースする。

同シングルは2023年10月にリリースした1stアルバム『RINGO』以来、約7カ月ぶりの日本オリジナル曲。『Algorhythm』は、“I’ll go with my rhythm”を意味する造語で、“型にはまるアルゴリズムは無視して、自分のリズムで自分らしく輝こう”というメッセージが込められた、自己肯定感を高めるITZYらしい楽曲となっている。今までの日本オリジナル曲にはないテイストでメンバーの新たな姿が見られるとのこと。

また、同シングルは初回限定盤、通常盤、ファングラブ限定ソロ盤の全6形態で発売され、タイトル曲とカップリング曲の「No Biggie」に、それぞれのインストゥルメンタルバージョンを加えた全4曲を収録。店舗特典やリリースイベントの開催も決定している。

なお、ITZYは5月に『ITZY 2ND WORLD TOUR in JAPAN』の国立代々木第一体育館3デイズ公演と、大阪城ホール公演を控えている。

(文=リアルサウンド編集部)