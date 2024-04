JR大阪駅直結の新たなランドマーク「JPタワー大阪」内の商業施設「KITTE大阪」のグランドオープン日が、7月31日(水)に決定。合わせて、施設内に出店される店舗の中から107店舗の詳細が発表された。■日本の魅力を発信開業日が決定した「KITTE大阪」は、“UNKNOWN(アンノウン)”をコンセプトとし、日本各地の魅力的なヒト、モノ、コトを集めた商業施設。地下1階から6階までのフロアに、さまざまな飲食、物販、サービスの店舗が集約され、例えば地下1階の横丁ゾーン「うめよこ」には、九州各地の絶品が楽しめる「角打ち 小野の離れ」など関西初出店の繁盛店を多数出店し、気軽にお酒が楽しめる“大人のたまり場”として形成される。

また、2階の「Feel JAPAN Journey(ええもん にっぽんめぐり)」には日本各地のアンテナショップが集結するほか、3階に“MADE IN JAPAN”のショップを複数展開。さらに、劇場「SkyシアターMBS」のエントランスにつながる6階には、アミューズメント&BARやカフェが出店されるなど、各フロアに日本各地の魅力を伝えるさまざまなショップがそろう。【「KITTE大阪」概要】オープン日:7月31日(水)■地下1階(“大人のたまり場”フロア)・absinthe org.(アブサン・オーグ)・大旦那・角打ち 小野の離れ・川北商店・カンテグランデ バル・串カツ・発酵おばんざい 揚八・コロッセオ バル・舎鈴・すし酒場さしす・仙台牛たん串きぐし・たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋・タリーズコーヒー・中華バルサワダ・ニカイノオアシス・肉と魚がうまい酒場 ニューツルマツ・BLARNEY IRISH PUB & CAFE・フレッシュネスバーガー・petit comptoir(プティ・コントワー)・水炊きおでん ヤマニ・ミルク&パフェ よつ葉ホワイトコージ・MILK DO dore iku?・Luv.Fish?・スギ薬局・デリカキッチン・ファミリーマート・ポーたま■1階(西梅田の顔となるシンボリックなフロア)・THE CORNER Pizzeria&Cafe・ダマンリュミエール・TOBI SHOP・カカオティエゴカン・HILLS AVENUE・ファレットフルール・FOXEY・ミキモト・La Patisserie TEISHABA・エミレーツ航空・大阪中央郵便局・ゆうちょ銀行 大阪支店■2階[日本各地のファンづくりフロア「Feel JAPAN Journey (ええもん にっぽん めぐり)」〕・@JP Cafe・IZUMO SHIMENAWAYA(出雲しめなわや)・沖縄宝島・信州・上州 彩旬マルシェ(仮)・かごしま屋・Giftpad space 〜日本の魅力をつむぐ〜・京今日/KYOTO あのん CAFE・クラシキ・高知県関西あんてなショップ(仮称)・新潟三昧 越の蔵 雪國商店・兵庫県おみあげ発掘屋・ひろしまIPPIN・富山・石川・福井 情報発信拠点「HOKURIKU+」(ホクリクプラス)・北海道うまいもの館・みやざき館 KONNE・三輪山本・和歌山県湯浅町アンテナショップ「ゆあさんぽ」(仮)・エポスカードセンター・PICK ME UP■3階(暮らしにまつわる地域の銘品フロア)・観音屋・天埜真珠・今治浴巾・石見銀山 群言堂 暮らしの旅へ・OJICO・革財布のお店mic・QNOWA(クノワ)・GINZA グローバルスタイル PREMIUM・JIKAN STYLE・杉養蜂園・SWANS STORE・豊岡鞄・にほんのくつ・Blue Trick・帽子工房イフティアート・MASUNAGA1905・カスタムオーダー腕時計 ルノータス■4階(わが街自慢の人気レストランフロア)・うなぎ川はら・北前寿し 花門 by Al‐che‐cciano・九州酒場つくし・串揚げ 咲くら・串かつだるま・黒毛和牛焼肉 ABURIYA arata・赤白・小麦の麺神・蛸之徹・鳥や わだち・新潟カツ丼タレカツ・日本橋三代目 たいめいけん・meli melo 06・明神丸・めん処つるはん■5階(特別な日を彩る各地の有名レストランフロア)・IN DISH・うなぎ 旬菜 庵室 大阪 竹葉亭・グルメ回転寿司 函太郎・すき焼 しゃぶしゃぶ つかだ・ディップガーデンテラス・東寶(ドン・バオ)・日本料理 加賀屋・博多もつ鍋おおやま・ベンジャミン ステーキハウス・「山」 ワンランク上の世界の山ちゃん■6階(劇場と“コト体験”のフロア)・スターバックスコーヒー・BOX cafe&space 1号店/2号店・GiGO(仮)・乗馬倶楽部銀座・ICLクリニック(仮)・生活習慣病ゲートクリニック(仮)・SHERIE CLINIC・ポネレクリニック(仮)