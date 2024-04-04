「KITTE大阪」のオープン日が7．31に決定！ 関西初出店の飲食店など107店舗の詳細も発表
JR大阪駅直結の新たなランドマーク「JPタワー大阪」内の商業施設「KITTE大阪」のグランドオープン日が、7月31日（水）に決定。合わせて、施設内に出店される店舗の中から107店舗の詳細が発表された。
【写真】飲食店や物販店など100店舗以上が集結！ 「KITTE大阪」フロアイメージ
■日本の魅力を発信
開業日が決定した「KITTE大阪」は、“UNKNOWN（アンノウン）”をコンセプトとし、日本各地の魅力的なヒト、モノ、コトを集めた商業施設。
地下1階から6階までのフロアに、さまざまな飲食、物販、サービスの店舗が集約され、例えば地下1階の横丁ゾーン「うめよこ」には、九州各地の絶品が楽しめる「角打ち 小野の離れ」など関西初出店の繁盛店を多数出店し、気軽にお酒が楽しめる“大人のたまり場”として形成される。
また、2階の「Feel JAPAN Journey（ええもん にっぽんめぐり）」には日本各地のアンテナショップが集結するほか、3階に“MADE IN JAPAN”のショップを複数展開。
さらに、劇場「SkyシアターMBS」のエントランスにつながる6階には、アミューズメント＆BARやカフェが出店されるなど、各フロアに日本各地の魅力を伝えるさまざまなショップがそろう。
【「KITTE大阪」概要】
オープン日：7月31日（水）
■地下1階（“大人のたまり場”フロア）
・absinthe org．（アブサン・オーグ）
・大旦那
・角打ち 小野の離れ
・川北商店
・カンテグランデ バル
・串カツ・発酵おばんざい 揚八
・コロッセオ バル
・舎鈴
・すし酒場さしす
・仙台牛たん串きぐし
・たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋
・タリーズコーヒー
・中華バルサワダ
・ニカイノオアシス
・肉と魚がうまい酒場 ニューツルマツ
・BLARNEY IRISH PUB ＆ CAFE
・フレッシュネスバーガー
・petit comptoir（プティ・コントワー）
・水炊きおでん ヤマニ
・ミルク＆パフェ よつ葉ホワイトコージ
・MILK DO dore iku？
・Luv．Fish？
・スギ薬局
・デリカキッチン
・ファミリーマート
・ポーたま
■1階（西梅田の顔となるシンボリックなフロア）
・THE CORNER Pizzeria＆Cafe
・ダマンリュミエール
・TOBI SHOP
・カカオティエゴカン
・HILLS AVENUE
・ファレットフルール
・FOXEY
・ミキモト
・La Patisserie TEISHABA
・エミレーツ航空
・大阪中央郵便局
・ゆうちょ銀行 大阪支店
■2階［日本各地のファンづくりフロア「Feel JAPAN Journey （ええもん にっぽん めぐり）」〕
・＠JP Cafe
・IZUMO SHIMENAWAYA（出雲しめなわや）
・沖縄宝島
・信州・上州 彩旬マルシェ（仮）
・かごしま屋
・Giftpad space 〜日本の魅力をつむぐ〜
・京今日／KYOTO あのん CAFE
・クラシキ
・高知県関西あんてなショップ（仮称）
・新潟三昧 越の蔵 雪國商店
・兵庫県おみあげ発掘屋
・ひろしまIPPIN
・富山・石川・福井 情報発信拠点「HOKURIKU＋」（ホクリクプラス）
・北海道うまいもの館
・みやざき館 KONNE
・三輪山本
・和歌山県湯浅町アンテナショップ「ゆあさんぽ」（仮）
・エポスカードセンター
・PICK ME UP
■3階（暮らしにまつわる地域の銘品フロア）
・観音屋
・天埜真珠
・今治浴巾
・石見銀山 群言堂 暮らしの旅へ
・OJICO
・革財布のお店mic
・QNOWA（クノワ）
・GINZA グローバルスタイル PREMIUM
・JIKAN STYLE
・杉養蜂園
・SWANS STORE
・豊岡鞄
・にほんのくつ
・Blue Trick
・帽子工房イフティアート
・MASUNAGA1905
・カスタムオーダー腕時計 ルノータス
■4階（わが街自慢の人気レストランフロア）
・うなぎ川はら
・北前寿し 花門 by Al‐che‐cciano
・九州酒場つくし
・串揚げ 咲くら
・串かつだるま
・黒毛和牛焼肉 ABURIYA arata
・赤白
・小麦の麺神
・蛸之徹
・鳥や わだち
・新潟カツ丼タレカツ
・日本橋三代目 たいめいけん
・meli melo 06
・明神丸
・めん処つるはん
■5階（特別な日を彩る各地の有名レストランフロア）
・IN DISH
・うなぎ 旬菜 庵室 大阪 竹葉亭
・グルメ回転寿司 函太郎
・すき焼 しゃぶしゃぶ つかだ
・ディップガーデンテラス
・東寶（ドン・バオ）
・日本料理 加賀屋
・博多もつ鍋おおやま
・ベンジャミン ステーキハウス
・「山」 ワンランク上の世界の山ちゃん
■6階（劇場と“コト体験”のフロア）
・スターバックスコーヒー
・BOX cafe＆space 1号店／2号店
・GiGO（仮）
・乗馬倶楽部銀座
・ICLクリニック（仮）
・生活習慣病ゲートクリニック（仮）
・SHERIE CLINIC
・ポネレクリニック（仮）
【写真】飲食店や物販店など100店舗以上が集結！ 「KITTE大阪」フロアイメージ
■日本の魅力を発信
開業日が決定した「KITTE大阪」は、“UNKNOWN（アンノウン）”をコンセプトとし、日本各地の魅力的なヒト、モノ、コトを集めた商業施設。
地下1階から6階までのフロアに、さまざまな飲食、物販、サービスの店舗が集約され、例えば地下1階の横丁ゾーン「うめよこ」には、九州各地の絶品が楽しめる「角打ち 小野の離れ」など関西初出店の繁盛店を多数出店し、気軽にお酒が楽しめる“大人のたまり場”として形成される。
さらに、劇場「SkyシアターMBS」のエントランスにつながる6階には、アミューズメント＆BARやカフェが出店されるなど、各フロアに日本各地の魅力を伝えるさまざまなショップがそろう。
【「KITTE大阪」概要】
オープン日：7月31日（水）
■地下1階（“大人のたまり場”フロア）
・absinthe org．（アブサン・オーグ）
・大旦那
・角打ち 小野の離れ
・川北商店
・カンテグランデ バル
・串カツ・発酵おばんざい 揚八
・コロッセオ バル
・舎鈴
・すし酒場さしす
・仙台牛たん串きぐし
・たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋
・タリーズコーヒー
・中華バルサワダ
・ニカイノオアシス
・肉と魚がうまい酒場 ニューツルマツ
・BLARNEY IRISH PUB ＆ CAFE
・フレッシュネスバーガー
・petit comptoir（プティ・コントワー）
・水炊きおでん ヤマニ
・ミルク＆パフェ よつ葉ホワイトコージ
・MILK DO dore iku？
・Luv．Fish？
・スギ薬局
・デリカキッチン
・ファミリーマート
・ポーたま
■1階（西梅田の顔となるシンボリックなフロア）
・THE CORNER Pizzeria＆Cafe
・ダマンリュミエール
・TOBI SHOP
・カカオティエゴカン
・HILLS AVENUE
・ファレットフルール
・FOXEY
・ミキモト
・La Patisserie TEISHABA
・エミレーツ航空
・大阪中央郵便局
・ゆうちょ銀行 大阪支店
■2階［日本各地のファンづくりフロア「Feel JAPAN Journey （ええもん にっぽん めぐり）」〕
・＠JP Cafe
・IZUMO SHIMENAWAYA（出雲しめなわや）
・沖縄宝島
・信州・上州 彩旬マルシェ（仮）
・かごしま屋
・Giftpad space 〜日本の魅力をつむぐ〜
・京今日／KYOTO あのん CAFE
・クラシキ
・高知県関西あんてなショップ（仮称）
・新潟三昧 越の蔵 雪國商店
・兵庫県おみあげ発掘屋
・ひろしまIPPIN
・富山・石川・福井 情報発信拠点「HOKURIKU＋」（ホクリクプラス）
・北海道うまいもの館
・みやざき館 KONNE
・三輪山本
・和歌山県湯浅町アンテナショップ「ゆあさんぽ」（仮）
・エポスカードセンター
・PICK ME UP
■3階（暮らしにまつわる地域の銘品フロア）
・観音屋
・天埜真珠
・今治浴巾
・石見銀山 群言堂 暮らしの旅へ
・OJICO
・革財布のお店mic
・QNOWA（クノワ）
・GINZA グローバルスタイル PREMIUM
・JIKAN STYLE
・杉養蜂園
・SWANS STORE
・豊岡鞄
・にほんのくつ
・Blue Trick
・帽子工房イフティアート
・MASUNAGA1905
・カスタムオーダー腕時計 ルノータス
■4階（わが街自慢の人気レストランフロア）
・うなぎ川はら
・北前寿し 花門 by Al‐che‐cciano
・九州酒場つくし
・串揚げ 咲くら
・串かつだるま
・黒毛和牛焼肉 ABURIYA arata
・赤白
・小麦の麺神
・蛸之徹
・鳥や わだち
・新潟カツ丼タレカツ
・日本橋三代目 たいめいけん
・meli melo 06
・明神丸
・めん処つるはん
■5階（特別な日を彩る各地の有名レストランフロア）
・IN DISH
・うなぎ 旬菜 庵室 大阪 竹葉亭
・グルメ回転寿司 函太郎
・すき焼 しゃぶしゃぶ つかだ
・ディップガーデンテラス
・東寶（ドン・バオ）
・日本料理 加賀屋
・博多もつ鍋おおやま
・ベンジャミン ステーキハウス
・「山」 ワンランク上の世界の山ちゃん
■6階（劇場と“コト体験”のフロア）
・スターバックスコーヒー
・BOX cafe＆space 1号店／2号店
・GiGO（仮）
・乗馬倶楽部銀座
・ICLクリニック（仮）
・生活習慣病ゲートクリニック（仮）
・SHERIE CLINIC
・ポネレクリニック（仮）