日本代表は世界でもアジアでも順位変わらず　最新のFIFAランキングでベルギー代表が3位浮上

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国際サッカー連盟(FIFA)は4日、最新のFIFAランキングを発表した。

前回、17位から18位にランクダウンの日本代表。先月の代表ウィークで北朝鮮代表に勝利した日本はその前回と変わらず、アジア全体でもトップをキープした。

また、世界ではトップのアルゼンチン代表、2位のフランス代表まで不動だったが、ワンランクアップのベルギー代表が3位に。イングランド代表が4位に後退した。

トップ10ではポルトガル代表がオランダ代表をかわして7位から6位に。CONCACAFネーションズリーグ制覇のアメリカ代表はトップ10目前の11位に上がっている。

◆全体上位 ()内＝前回順位

1.アルゼンチン(1)

2.フランス(2)

3.ベルギー(4)↑

4.イングランド(3)↓

5.ブラジル(5)

6.ポルトガル(7)↑

7.オランダ(6)↓

8.スペイン(8)

9.イタリア(9)

10.クロアチア(10)

11.アメリカ(13)↑

12.コロンビア(14)↑

13.モロッコ(12)↓

14.メキシコ(15)↑

15.ウルグアイ(11)↓

16.ドイツ(16)

17.セネガル(17)

18.日本(18)

19.スイス(19)

20.イラン(20)

21.デンマーク(21)

22.ウクライナ(24)↑

23.韓国(22)↓

24.オーストラリア(23)↓

25.オーストリア(25)

26.ハンガリー(27)↑

27.スウェーデン(26)↓

28.ポーランド(30)↑

29.ウェールズ(29)

30.ナイジェリア(28)↓

◆アジア上位

18.日本(18)

20.イラン(20)

23.韓国(22)↓

24.オーストラリア(23)↓

34.カタール(37)↑

53.サウジアラビア(56)

58.イラク(59)↑

64.ウズベキスタン(66)↑

67.UAE(69)↑

71.ヨルダン(70)↓