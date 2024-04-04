À¾ÉðÀËÇÔ¤Ç¥Û¡¼¥à³«Ëë3Ï¢¾¡¤Ê¤é¤º¡¡¾¾°æ´ÆÆÄ¡Ö²ÄÇ½À¤¢¤ë¸Â¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×Áª¼ê¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë
¡¡¢¡À¾Éð1¡½2¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê4Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡1ÅÀ¤òÄÉ¤¦9²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡£ÃæÂ¼¹ä¤¬»°¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¡¢À¾Éð¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î³«Ëë¥«¡¼¥É3Ï¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â³«Ëë¤«¤é2¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¾°æ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁª¼ê¤¬ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¡¢¡Ê¾¡Íø¤Î¡Ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¸Â¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÆü3Ç¯ÌÜ¤Ç½éÀèÈ¯¤Î¥Ü¡¼¤Ï5²ó1/3¤ò3°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡£¡Ö·ë²Ì¤È¤·¤ÆÉé¤±¤¬¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¼«Ê¬¤ÎÅêµå¤Ï¤Ç¤¤¿¡×¤È¼«¿®¤ò¿¼¤á¤¿¡£³«Ëë¥í¡¼¥Æ¤ËÈ´¤Æ¤¤·¤¿¾¾°æ´ÆÆÄ¤â¡Ö¤è¤¯Åê¤²¤¿¡£¤Þ¤¿´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ò´Þ¤á¡¢Æó¤Ä¤Î¹õÀ±¤Ï¤¤¤º¤ì¤â1ÅÀº¹¤ÎÀËÇÔ¤À¤Ã¤¿¡£°ÂÄê¤·¤¿ÀèÈ¯¿Ø¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¤Þ¤º¤Ï4¾¡2ÇÔ¤È¥¹¥¿¡¼¥È¥À¥Ã¥·¥å¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¾¾°æ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÅê¼ê¤ò¼´¤Ë1ÅÀ¤Ç¤â¾¯¤Ê¤¯¡ÊÍÞ¤¨¡Ë¡¢¡ÊÂÇÀþ¤Ï¡Ë1ÅÀ¤Ç¤âÂ¿¤¯¼è¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£