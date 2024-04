プラネタリウム・ショー「ピンク・フロイド/The Dark Side Of The Moon」の爆音上映が決定となった。2024年4月19日(金)〜5月9日(木)の期間、コニカミノルタプラネタリアTOKYO(有楽町)にて開催されるもので、名盤『狂気(The Dark Side Of The Moon)』の全楽曲を使用したプラネタリウム・ショーとなっている。プラネタリウムならではのドーム音響の特性を活かした5.1サラウンドと爆音上映が織りなす凄まじい音圧で『狂気』の世界を楽しむことができるという。

























【爆音上映】プラネタリウム・ショー「The Dark Side Of The Moon」

2024年4月19日(金)〜5月9日(木)

@コニカミノルタプラネタリアTOKYO DOME1

鑑賞料金:一律 2,600円(税込)

4月19日(金)〜4月30日(火)の上映チケット→4月12日(金)15:00〜一斉オンライン販売

5月1日(水)〜5月9日(木)の上映チケット→4月19日(金)15:00〜一斉オンライン販売

※オンラインにてチケットが完売した上映は窓口での当日券販売はありません

今回の上映では、「もっと音量を上げて欲しい」「もっとピンク・フロイドを浴びたい」という多くのリクエストに応えるもので、ドーム天頂のみならず壁面にかけて映像を映し出すことができる高解像度映像ドームによって、圧倒的な没入感と迫力ある映像が体験できる。