GLAYが、周年記念シングル「whodunit / シェア」(読み:フーダニット / シェア)を5月29日に発売することを発表した。今作はダブルA面シングルで、「whodunit」はハードなロックチューン、対する『シェア』は優しさに包まれたミドルナンバー。GLAYの対を成す魅力が込められた1枚となっている。今回リリースされるGLAY EXPO limited editionには、尾田栄一郎氏が手がけたロゴをあしらったナップサックが封入され、Blu-ray・DVDには撮り下ろしインタビューや、今年2月に行われた『QUEEN+ADAM LAMBERT『THE RHAPSODY TOUR』 in SAPPORO DOME』の模様を織り交ぜたドキュメンタリー映像が収録される。CD ONLY盤にもその音源が収録されている。

62nd Single「whodunit/シェア」



【発売日】2024年5月29日(水)【形態】GLAY EXPO limited edition[CD+Blu-ray+グッズ] / PCCN.00060 / 6,050円(税込)CD+DVD / PCCN.00061 / 2,750円(税込)CD Only / PCCN.00062 / 1,650円(税込)【収録曲】M1.whodunitM2.シェアM3.SOUL LOVE(QUEEN+ADAM LAMBERT『THE RHAPSODY TOUR』 in SAPPORO DOME)M4.HOWEVER(QUEEN+ADAM LAMBERT『THE RHAPSODY TOUR』 in SAPPORO DOME)M5.彼女の"Modern・・・"(QUEEN+ADAM LAMBERT『THE RHAPSODY TOUR』 in SAPPORO DOME)M6.誘惑(QUEEN+ADAM LAMBERT『THE RHAPSODY TOUR』 in SAPPORO DOME)【Blu-ray/DVD収録内容】・Road to 「GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025」GLAY EXPOとは何なのか。メンバー撮り下ろしインタビューを交えたドキュメンタリー映像。また、QUEEN+ADAM LAMBERT『THE RHAPSODY TOUR』 in SAPPORO DOMEや新曲レコーディングの模様も一部収録しており、デビュー30周年となるGLAY EXPOイヤーを、より楽しめる映像になっております。【GLAY EXPO limited edition】・GLAY EXPO ナップサック≪ショップ別予約購入先着特典≫GLAY Official Store G-DIRECT:オリジナルハンドタオルAmazon.co.jp:ビジュアルシートセブンネットショッピング:アンブレラマーカー楽天ブックス:缶バッジスクエア型(57mm)タワーレコード:ポケットカレンダー(ランダム1枚/全5種)HMV店舗 / HMV&BOOKS onilne:オリジナルポストカード (ホログラム仕様)TSUTAYA他上記以外の全国CDショップ:オリジナルステッカー