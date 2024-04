「サガ エメラルド ビヨンド」プラットフォームごとに異なる主人公が遊べる体験版が4/4より配信開始！

スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch、PlayStation5、PlayStation4、Steam、iOS、Android向けに発売予定の「サガ」シリーズ最新作「サガ エ メラルド ビヨンド」の体験版を本日2024年4月4日(木)より配信開始した。

本体験版はプラットフォームごとに遊べる主人公が異なり、最大で3人の主人公を遊ぶことができる。プラットフォームごとに遊べる主人公が異なり、対応機種によって「御堂綱紀 編」「アメイヤ編」 「ディーヴァ ナンバー5 編」の3つを遊ぶことができる。

プレイヤーの”選択”によって異なる展開が訪れる「サガ エメラルド ビヨンド」の世界を一足先に楽しもう。





なお、Steam版における体験版は4月5日(金)の配信が予定されている。

Switch体験版はこちらから

Steam体験版はこちらから

PS5/PS4体験版はこちらから

「サガ エメラルド ビヨンド」コレクターズエディション【翠の波動】

「サガエメラルドビヨンド」ゲーム本編ほか、イメージイラストや設定画、お祝いの描き下ろしイラストなどを掲載したアートブック、サガシリーズおなじみの作曲家イトケンこと伊藤賢治さんによる新曲をすべて収録したサウンドトラック、こちらもサガシリーズおなじみのキャラクター「せんせい」と本作の主人公のひとり「ディーヴァナンバー5」の2体のメタルフィギュアを同梱した、豪華セットだ。特製のバッグに入れてお届け。

<商品内容>

・パッケージソフト「サガ エメラルド ビヨンド」

(Steam 版はSteam キー(ダウンロード)「サガ エメラルド ビヨンド」)

・ジ アート オブ サガ エメラルド ビヨンド/The Art of SaGa Emerald Beyond

・サガ エメラルド ビヨンド ブライトアーツギャラリー せんせい

・サガ エメラルド ビヨンド ブライトアーツギャラリー ディーヴァ ナンバー5

・SaGa Emerald Beyond Original Soundtrack Special BOX

・サガ エメラルド ビヨンド バッグ

【タイトル】

■「サガ エメラルド ビヨンド」

発売日:2024年4月25日(木)

※Steam 版は2024年4月26日(金)発売予定

対応機種:Nintendo Switch, PlayStation4, PlayStation5, Steam, iOS, Android

価格:

パッケージ版 / ダウンロード版7,480 円(税込)

コレクターズエディション 25,000 円(税込)

ジャンル:RPG

CERO:B

公式サイト:https://www.jp.square-enix.com/saga_eb/

公式X:https://twitter.com/Romasaga2_PR

<パッケージ版 / ダウンロード版 早期購入・予約特典>

パッケージ版を早期にご予約・ご購入いただいた方、ダウンロード版をご予約いただいた方は、ゲーム序盤から使用できる武器と防具の強化素材がセットになったダウンロードコードを特典として入手することができる。

■セット内容

・精霊石15個

・鉄鉱石3個

・魔石1個



【パッケージ版購入者】

※パッケージ版には初回生産分のパッケージ内にダウンロードコードが封入されている。

※初回生産分は、数に限りあり。



【ダウンロード版購入者】

※PlayStation5 / PlayStation4 / Nintendo Switch のダウンロード版予約特典は2024年4月24日23:59 までに購入した人が対象。

※Steam 版のダウンロード版予約特典は2024年4月26日00:59 までにご購入した人が対象。

※PlayStation5 / PlayStation4 / Steam の場合、ソフトのダウンロード時に特典もダウンロードできる。

※Nintendo Switch の場合、ダウンロードコードをメールにて送られる形で特典を付与。

※ダウンロードコードの有効期限は、2027年3月31日(水)23:59 まで。

期日までに利用するよう注意が必要。

※本特典のアイテムはゲームを進めることでも入手可能。

