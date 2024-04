ソル・ギョング主演の映画「罪深き少年たち」日本公開を控えて本予告＆場面写真が解禁

映画界を代表するベテラン俳優ソル・ギョング主演で贈る6月7日公開を迎える衝撃の実録サスペンス「罪深き少年たち」の本予告ならびに場面写真が一挙解禁された。2007年に起きた実在の殺人未遂事件「クロスボウ事件」に基づく映画「折れた矢」(12)で韓国のアカデミー賞と称される青龍映画賞監督賞を受賞したほか、韓国最大の金融スキャンダルとも言われる「ローンスターゲート事件」に基づく「権力に告ぐ」(19)が初登場No.1ヒットを記録した社会派監督のチョン・ジヨンが監督を務めた本作。1999年に全羅北道(チョルラプクト)完州郡(ワンジュグン)参礼邑(サムレウプ)の「ナラスーパー」という小さな商店に3人組の強盗が侵入し、寝ていた70代女性を殺害した後現金などを盗んだ「参礼(サムレ)ナラスーパー事件」を基に、濡れ衣を着せられた少年たちの無実の罪を晴らそうと、1人の刑事が警察と検察の闇を炙り出すべく奮闘する姿を骨太に描く。

主演を務めるのは、「ペパーミント・キャンディー」「殺人者の記憶法」をはじめ韓国映画界を代表するベテラン俳優ソル・ギョング。これまで幾度も韓国国内の映画賞に輝いてきた彼の演技は折り紙付きで、本作でも味わい深い演技により作品に確かな説得力を与えている。さらに、「神と共に 第一章:罪と罰」のユ・ジュンサンや「イカゲーム」のホ・ソンテ、TVシリーズに映画に大活躍の名女優ヨム・ヘラン、「元カレは天才詐欺師」や「オオカミ狩り」をはじめジャンル不問の完璧な熱演で作品毎にファンを虜にするソ・イングクら韓国映画界を代表する実力派たちが脇を固めており、韓国映画ファンの垂涎の実話サスペンスのジャンルに、新たな傑作が誕生した。今回到着した本予告では、少年たちの無実を証明しようと再捜査を始めたファン刑事が当時の捜査関係者らと警察内部で激しく衝突する様子が描写されている。また、当時少年たちに行われた恐ろしい取り調べの断片も切り取られており、底知れない警察・検察の闇に背筋が凍る内容ともなっている。時折挟まる少年たちや被害者が涙を流す姿には、観る者の心が深く抉られるに違いない。そして映像は彼らの悲しみや期待を背負ったファン刑事が決意に満ちた表情で再審請求に乗り出す姿で幕を閉じ、その姿にファン刑事の無事と少年たちが救われることを心から祈りたくなることだろう。そして併せて解禁となる場面写真では、事件に関与した人物たちの様々な表情が切り抜かれている。特に、ファンが獄中の少年たちに聞き込みを試みる場面では、ファンがいくら言葉をかけても少年たちが俯いている姿が印象的だ。一体、どんな仕打ちを受ければ、こんなにも自分の殻に閉じこもってしまうようになるのだろうか? 本予告の映像とも相まって、当時行われた非情な所業にゾッとさせられるが、冤罪事件は今なお世界で無くなることはなく、決して他人事ではないことを思うともっと背筋が凍る思いになる。果たしてファンは少年たちの無実を証明することができるだろうか? 気になる結末はぜひ劇場にてその目で確かめて頂きたい。

■作品情報

映画「罪深き少年たち」

6月7日(金)新シネマート新宿 ほか 全国ロードショー



監督:チョン・ジヨン

脚本:チョン・サンヒョプ

撮影:キム・ヒョンソク

音楽:シン・ミン

編集:キム・サンボム

出演:ソル・ギョング、ユ・ジュンサン、チン・ギョン、ホ・ソンテ、ヨム・ヘラン



2022年|韓国|カラー|シネスコ|5.1ch|124分|韓国語

日本語字幕:小西朋子|原題:소년들|英題:THE BOYS|レイティング:PG12|配給:クロックワークス

(C) 2023 CJ ENM Co., Ltd., AURA PICTURES ALL RIGHTS RESERVED



【STORY】

1999年、全羅北道参礼(チョルラプクト サムレ)のウリスーパーマーケットで強盗殺人事件が発生した。捜査は難航を極めたが、じきに警察は近所に住む3人の少年を容疑者として逮捕。事件は終結したかのようにみえた。翌年、“狂犬”の異名を持つ敏腕刑事のファン・ジュンチョル(ソル・ギョング)のもとに、ウリスーパー事件の真犯人に関する通報が入る。再捜査を続けていくうちに、当時の捜査内容や記録に不可解な点が多いことに気付いていくファン。やがてファンは事件に隠された秘密と警察・検察の暗部を目の当たりにするのだが……。果たしてファンは少年たちの無実を証明することができるのだろうか。



