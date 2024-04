〈極上の朝食〉なんと630円！ 朝からゴディバチョコの幸せモーニングとは？

台湾では朝から外食をすることが当たり前だそうです。たまにはそんな文化を取り入れて、気持ちのいい日に外で朝食を食べるのもおすすめ。今回は、スイーツコンシェルジュのはなともさんに「おいしい朝食」のお店を聞きました。

〈極上の朝食〉

風が気持ち良かったり、天気が良かったり……そんな心地の良い朝は、レストランやカフェなどで朝から外食しませんか? 朝においしいものを食べたら、それだけで幸せな一日です。食べログの検索ではなかなか見つけにくい、おいしい朝食を食べられるお店をグルメ著名人の方々に教えていただきました!

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」(KADOKAWA)、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

Q. おすすめの「朝食」が食べられるお店とおすすめメニューを教えてください

A.「GODIVA cafe」の「モーニングセットA ベルギーワッフル チョコレートムース添え」630円です

「モーニングセット」は11時までの提供 写真:お店から

「ゴディバ カフェ 大宮」は、“毎日をちょっと良く”をコンセプトにしたゴディバの新業態カフェです。

僕が朝食におすすめしたいのは、ゴディバのチョコレートも味わえる「モーニングセットA」。ワッフルはベルギー産の発酵バターとパールシュガーを使用したリエージュタイプで、外はサクッと中はもっちりとした食感です。チョコレートムースはふんわりと口当たりが良く、甘さとほろ苦さのバランスが絶妙。ワッフルと一緒に食べれば高級感たっぷりで、朝からリッチな気持ちに浸れます。

ドリンクは一般的なモーニングよりも種類豊富なのがうれしいポイント。お得さと高級感が両立した、最高のモーニングです。

大宮店の店内 出典:如月 来夏さん

店内はゴディバらしい高級感に包まれた空間。カウンター席には、電源・USBケーブルの差込口があるので、ちょっとした仕事にも最適です。ふかふかのソファ席は贅沢感たっぷり。いつもとは違った優雅な時間を過ごせます。

<店舗情報>◆GODIVA cafe Omiya住所 : 埼玉県さいたま市大宮区錦町630 エキュート大宮TEL : 048-782-5020<店舗情報>◆ゴディバカフェ 東京住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 JR東京駅 B1F グランルーフ フロント内TEL : 03-6810-0750

※価格は税込です。

※アンケート内容と「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:はなとも、食べログマガジン編集部

