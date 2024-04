分析機器・科学機器に関する専門展示会！最先端科学・分析システム＆ソリューション展「JASIS関西2025」

一般社団法人日本分析機器工業会(JAIMA)と、一般社団法人日本科学機器協会(JSIA)は、関西最大級の最先端科学・分析システム&ソリューション展「JASIS関西2025」の出展募集を2024年4月3日(水)から開始しました。

JASIS関西は、毎年幕張で開催しているJASISの関西地域での展示会であり、2023年2月に続く3回目の開催となります。

関東まで足を運べない分析機器ユーザーには貴重な展示会となります。

最先端科学・分析システム&ソリューション展「JASIS関西2025」

名称 : JASIS関西2025

開催日 : 2025年1月29日(水)〜31日(金)

会場 : グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場)

入場料 : 無料(幕張同様来場事前登録方式を予定)

目標来場者数 : 5,000人(会期中1人1カウント)

集客管理方法 : JASIS方式を採用。

来場者及び事前登録者には、個人情報と業種等アンケートの登録時にID、バーコード付き入場証を発行。

入場証を使用して、会期中1ID 1カウント(重複なし)、各日1ID 1カウント(延べ)を集計し、来場者情報を分析する。

出展概要

出展受付開始日:2024年4月3日(水)

募集締切時期 :2024年7月5日(金)予定

コンテンツ :一般展示小間枠最大約160小間(横3m×奥行2m×高2.7m)

ソリューション小間 限定10小間

新技術説明会(60分、30分)併せて60テーマ程度

JASISトピックスセミナー9テーマ(予定)

出展料 :<一般展示小間>会員 … 31万円(税別)

ゲスト … 38万円(税別)

<ソリューション小間> … 15万円(税別)

<新技術説明会>60分 … 15万円(税別)

30分 … 9万円(税別)

申込方法 :詳細は下記URLから確認してください。

https://www.kansai-jasis.jp/exhibition-guide/

JASISについて

JASIS(Japan Analytical & Scientific Instruments Show)は、一般社団法人日本分析機器工業会と一般社団法人日本科学機器協会が共同で開催している分析機器・科学機器に関する専門展示会で、毎年この分野の国内外主要メーカーをはじめとした多くの出展社で構成されています。

最先端科学・分析システム&ソリューション展として、この分野の製造業、販売業の方には、新規顧客発掘、販路開拓、ビジネスマッチングの機会を、機器を使用される方には、最新の製品やソリューションの情報を、提供できる展示会です。

<JASISの主要な特長・出展メリット>

・分析機器・科学機器ユーザーであり機器等の購入決定権を持つ、または購入決定に意見できる立場の来場者が6割以上であること。

・常に新たな企画を取り入れることにより、最新情報を収集したい多くの方々に来場いただけるため、出展社側としても最新の顧客ニーズを掴みやすいこと。

