袋を隠せるスマートくず入れ！ライクイット「マルチパーパスビン」

ライクイットは、袋を隠せるスマートくず入れ「マルチパーパスビン」を2024年4月3日(水)よりオフィシャルサイトとWEB、店頭の各販売店で順次発売します。

ライクイット「マルチパーパスビン」

「これが好き」をキャッチコピーとして生まれた生活用品ブランド「ライクイット」

ゴミ箱や整理収納用品など、様々な製品をデザイン・製造・販売しています。

そんな「ライクイット」から、使いやすさと美しさを兼ね備えた蓋なしダストボックスが誕生。

キッチンやリビング、洗面所などでの家庭用、デスク横や給湯室などでの業務用として、様々なシーンで活用できます。

キッチン・リビング・サニタリー使用イメージ

商品特徴

■ゴミが捨てやすい開口部

捨てやすい開口部

■ゴミ袋が外に見えないデザイン

45Lタイプはダスト内で2分別も可能

■容量は9.5L・25L・45Lの3タイプ

容量3タイプ

■カラーは最大5色展開(ホワイト/グレー/ブラック/ベージュ/ピンク)

カラーバリエーション

■必要容量や分別など用途に応じて組み合わせて使える密閉ダストボックスと並べて、色別で並べて、効率よく分別できます。

並び使用イメージ

