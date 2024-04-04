[Alexandros]、新番組『アレキとか！ドロスとか！』初回はメンバー全員で生放送
[Alexandros]が4月7日(日)19:00より、FMヨコハマにて新番組『アレキとか！ドロスとか！』をスタートさせる。その初回は生放送を実施、[Alexandros]メンバー全員の出演が決定した。
◆[Alexandros] 画像
同番組は日曜日19:00から19:30の30分間のレギュラー番組として毎週放送される予定だ。FMヨコハマは神奈川県のFMラジオ局で、周波数は84.7MHz。関東一円で聴くことができるほか、パソコンやスマホからはradikoで聴くことも可能だ。
■新番組『アレキとか！ドロスとか！』
放送日時：毎週日曜日19:00〜19:30
※初回放送は4月7日(日)。※この日は生放送
DJ：[Alexandros]
番組メールアドレス：aledro@fmyokohama.jp
FMヨコハマ：https://www.fmyokohama.co.jp/
radiko：https://radiko.jp/#!/live/YFM
■CDシングル「SINGLE 1」
【初回限定盤[DVD]】UPCH-7668 ￥3,400(税込)
CD＋DVD＋「SINGLE 1」ミニチュアCDキーホルダー
【初回限定盤[Blu-ray]】UPCH-7669 ￥3,900(税込)
CD＋Blu-ray＋「SINGLE 1」ミニチュアCDキーホルダー
【通常盤】UPCH-6025 ￥1,500(税込)
CDのみ
※全形態 初回プレス：ライブハウスツアー＜SINGLE 1 TOUR＞先行抽選申込シリアルコード付き
▼収録内容
・CD：3〜4曲収録予定
・DVD / Blu-ray：LIVE映像 7〜9曲収録予定
■ライブハウスツアー＜SINGLE 1 TOUR＞
6月04日(火) 新宿LOFT
6月05日(水) 新宿LOFT
▼福岡
6月11日(火) 福岡BEAT STATION
6月12日(水) 福岡BEAT STATION
▼愛知
6月18日(火) NAGOYA JAMMIN'
6月19日(水) NAGOYA JAMMIN'
▼大阪
6月25日(火) 心斎橋 Music Club JANUS
6月26日(水) 心斎橋 Music Club JANUS
※FC会員は最速先行受付実施決定
シングル「SINGLE 1」/ 東名阪福ライブハウスツアー「SINGLE 1 TOUR」情報
https://www.universal-music.co.jp/alexandros/news/2024-03-29/
■野外主催フェス＜[Alexandros] presents THIS FES ’24 in Sagamihara＞
10月27日(日) 神奈川・相模原ギオンフィールド
open9:00 / start11:00 / 終演20:30 (予定)
▼チケット
●一般
・2日通し券 \23,800 (税込)
・1日券 \12,800 (税込)
●中高生割引
・2日通し券 \18,000 (税込)
・1日券 \9,800 (税込)
●[Alexandros] CREW&MOBILE 全会員対象 FC早割
・2日通し券 \22,000 (税込)
・1日券 \11,800 (税込)
主催：THIS FES ’24 in Sagamihara実行委員会 (株式会社UKPM/RX-RECORDS/相模原市スポーツ協会グループ/ライブマスターズ株式会社)
後援：相模原市 (70th Anniversary Sagamihara City)
協力：ユニバーサルミュージック合同会社
企画：株式会社UKPM
制作：ライブマスターズ株式会社
運営：株式会社ディスクガレージ
関連リンク
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