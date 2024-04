北海道日本ハムファイターズOB杉谷拳士らレジェンドが大集合！三井アウトレットパーク 札幌北広島「スポーツアカデミー2024 第一弾」

三井不動産商業マネジメントが運営する「三井アウトレットパーク 札幌北広島」は、 元プロスポーツ選手の方々を招き、スポーツの魅力、夢を叶える原動力などについて講演してもらう「スポーツアカデミー2024 第一弾」を2024年4月6日(土)に開催します。

トークショーの他、ミニゲームや抽選会もおこない、スポーツの楽しさなども知ってもらいます。

三井アウトレットパーク 札幌北広島「スポーツアカデミー2024 第一弾」

北海道日本ハムファイターズOB杉谷拳士さん、元女子ソフトボール五輪金メダル日本代表山本優さん、元バドミントン五輪代表陣内貴美子さん、元プロ野球選手・野球解説者金石昭人さんを招きして、スポーツの魅力・夢を叶える原動力についてお話いただきます。

「スポーツを頑張る子どもにいま伝えたいこと」をテーマに、どんな状況でも簡単に諦めない、強い自分の作り方、つまずいたときにそれをどう捉えるか、しなやかで強い心を子どもたちに知ってもらい、自分を変えるきっかけを与えます。

また、ミニゲームや抽選会を交えてスポーツの楽しさ、スポーツ観戦の楽しみも知ってもらいます。

開催概要

開催日時 :2024年4月6日(土) 14:00〜15:30

場所 :三井アウトレットパーク 札幌北広島

クローバー・モール1F イベントステージエルフィンコート

参加方法 :参加無料

事前募集として少年団の子供たちをご招待 当日は先着150名

内容 :・14:00〜 トークショー

「スポーツを頑張る子どもにいま伝えたいこと」

・14:20〜 会場からの質問コーナー

・14:35〜 スポーツクイズ

・14:50〜 プロのすごさを体感しよう!

・15:10〜 大抽選会

その他 :一般の立ち見も可能です。詳しくは施設ウェブサイトを確認してください。

主催:三井アウトレットパーク 札幌北広島

