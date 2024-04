長崎名物・ちゃんぽんとラーメンの魅力が詰まった一杯！らあめん花月嵐「帰ってきた ちゃんぽんラーメン月見くん」

グロービート・ジャパンが211店舗を運営する「らあめん花月嵐」は、2024年4月3日(水)より『帰ってきた ちゃんぽんラーメン月見くん』を国内の花月嵐にて期間限定で販売開始しました。

らあめん花月嵐「帰ってきた ちゃんぽんラーメン月見くん」

価格:980円(税込)

2023年11月に初登場した長崎名物のちゃんぽんをラーメンに仕立て上げた一杯「ちゃんぽんラーメン月見くん」

ラーメンマエストロ達の熱烈なアンコールを受けて2024年春「帰ってきた ちゃんぽんラーメン月見くん」として再び登場します!

「帰ってきた ちゃんぽんラーメン月見くん」は、長崎の名物「ちゃんぽん」に魅了された花月嵐ラーメンマエストロ(商品開発)たちが、試行錯誤の末に完成させた、ちゃんぽんとラーメンのそれぞれの魅力をたっぷり詰め込んだ一杯です。

中央に輝く「月見くん」が、この季節にぴったりの美味しさを引き立て、心をくすぐります。

帰ってきた ちゃんぽんラーメン月見くん 商品紹介

【花月嵐・特製中太麺を採用!!】

今回は2023年9月に新たに登場した「花月嵐・特製中太麺」を採用。

ちゃんぽんスープとの相性が抜群で、前作とはちょっと違った魅力を楽しめます。

ちゃんぽんスープは、コクのある白湯スープに魚介の旨味がたっぷり詰まった味わい。

風味豊かなスープはちゃんぽん麺を引き立てます。

さらにキャベツ、もやしなどの野菜と、ジューシーな豚肉、プリプリのエビなどのボリュームたっぷりの具材をトッピング!

そして中央に輝く「月見くん」は、その活かし方次第で様々な味の変化が楽しめます。

紅ショウガとカレー粉の味変アレンジアイテムも一緒に登場。

自分好みの味わいをカスタマイズできるのも嬉しいポイントです。

スペシャルムービー

