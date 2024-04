第一弾は甘辛豚丼と醤油ラーメン！ラーメン札幌一粒庵「まかない丼とラーメンのペアリングメニュー」

JR札幌駅から徒歩2分に位置する、北海道産食材と自家製麺にこだわった「ラーメン札幌一粒庵」が、まかない丼とラーメンのペアリングメニューを、2024年4月3日から順次展開します。

ラーメン札幌一粒庵「まかない丼とラーメンのペアリングメニュー」

同店ではJSA公認ソムリエの店主(還暦)の他に50代、40代、30代、20代のラーメン職人が活躍中。

全員が週替わりで「オリジナルまかない丼」にチャレンジし、毎週水曜日、新メニューをアップデートします。

丼とラーメンという破格の満腹感かつ味の調和と余韻が楽しめる新しい試みです。

丼、ラーメンの単品オーダーも可能です。

第一弾:2024年4月3日(水)〜4月8日(月)、第二弾:4月10日(水)〜4月15日(月)、第三弾:4月17日(水)〜4月22日(月)、第四弾:4月24日(水)〜4月29日(月)とし、四種のまかない丼セットメニューを提供します。

※毎週火曜は定休日

「ラーメン札幌一粒庵「まかない丼セット〜丼とラーメンのペアリング〜」について

2023年からメニューに登場した「まかない丼セット」

従来は味噌ラーメンとのセットのみでしたが、4月は各丼に合ったラーメンを提供します。

ラーメンの種類はワインのペアリングの要素を取り入れて決定し、丼とラーメンの相性がよくなるようメニュー化しました。

満腹になるだけではなく、丼とラーメンの調和で心も満足できます。

ランチとディナー、お手頃価格で楽しめるメニューです。

まかない丼セット第一弾は「甘辛豚丼×醤油ラーメン(小)」 1日20食ランチ限定

〜甘辛豚丼について〜

北海道のソウルフード「豚丼」

スタッフ河野が甘辛く作ります。

決め手は醤油。

醤油の香りを活かして香ばしく焼いた豚肉を、たっぷり200gのごはんの上にのせて提供します。

一口目は甘辛い豚肉とご飯を、味変で真ん中の黄身を崩してお肉にからめてご飯と食べるのがおすすめです。

〜醤油ラーメンについて〜

醤油ラーメンはラーメン札幌一粒庵の隠れた人気メニュー。

札幌の気候風土で2年間熟成させた再仕込みしょうゆの深いコクが特徴です。

醤油名匠も在籍。

まかない丼セットメニュー概要

*第一弾:2024年4月3日(水)〜4月8日(月)

「甘辛豚丼×醤油ラーメン(小)」

*第二弾:2024年4月10日(水)〜4月15日(月)

「豚白みそ漬け丼×味噌ラーメン(小)」

*第三弾:2024年4月17日(水)〜4月22日(月)

「3種の椎茸とチャーシュー丼 オイスターバターソースで×塩ラーメン(小)」

*第四弾:2024年4月24日(水)〜4月29日(月)

「ベーコンとコーンの丼×味噌ラーメン(小)」

※毎週火曜は定休日

提供価格(すべて税込)

・まかない丼セット 1,000円

・丼単品 500円

・ラーメン(小)単品700円

※仕入れ状況により、予告なく食材等変更する可能性もあります。

ラーメン札幌一粒庵について

札幌駅前、北海道産食材と特注麺が特徴のラーメン店です。

地産地消・医食同源・一期一会をメインコンセプトに展開。

北海道食材90%以上の使用率で地元のお客様の他、北海道を味わいたい観光客にもたくさんご来店いただいています。

北海道の味噌ラーメンの中でも、行者ニンニクを使用したラーメン札幌一粒庵【元気のでるみそラーメン】(商標登録済)は看板メニュー。

臭わない調理方法で栄養価を引き出す行者ニンニクを味わえます。

また運営する通販サイトでは、藤原製麺とコラボした「道産にんにく使用 味噌ラーメン」(袋麺/生めん)などを展開しています。

