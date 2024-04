ABEMAのバラエティ番組『緊急渡米! 石橋貴明のベースボールのおかげです。』の#2が、きょう4日(22:000〜)に配信される。松井裕樹、石橋貴明 (C)AbemaTV,Inc. Major League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com

○クローザーへの思いも最初の目的地として、米・アリゾナ州にあるサンディエゴ・パドレスのキャンプ地を訪れた石橋貴明。初回放送では、日米通算200勝が間近に迫ったダルビッシュ有へのロングインタビューを実施し、今シーズンの意気込みや、日本人メジャーリーガーへの熱き思いに迫った。今回は、今季より海を渡り、ダルビッシュの後輩となった松井裕樹と石橋が初対談を実施する。3月29日に開催された本拠地開幕戦でMLB初勝利をあげるなど、順調なスタートを切っている松井へ、石橋がMLBとプロ野球のキャンプの違いを尋ねると、「MLBのキャンプは休みがないです。週に1日休みがある生活をプロ野球で10年やってきたので、休みが欲しくなっちゃいます(笑)。『あぁ、明日休みか』と、落ち着ける夜が欲しいです」と早速本音を吐露。その後も松井はクローザーへの思いや、新球種の感触、他の日本人メジャーリーガーへの意識など、胸の内を明かした。また、パドレスのキャンプでブルペン入りした際に、コーチから「“日本式の練習”はやめてほしい」と言われて戸惑った体験を告白し、石橋が「全然違うんですね……」と仰天する一幕も。松井を高校時代から追いかけていた石橋だからこそ引き出せた素顔に注目だ。【編集部MEMO】『緊急渡米! 石橋貴明のベースボールのおかげです。』は、全5回のバラエティ番組。石橋貴明がアメリカの地で開幕直前のメジャーリーグベースボールのキャンプや練習試合に実際に赴き、現役日本人メジャーリーグ選手や元プロ野球選手などの豪華メンバーに直撃したインタビューの模様を届ける。