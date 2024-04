ITZY

ITZY(イッチ)が、JAPAN 3rd Single『Algorhythm』を5月15日に発売する。

『2PM』『TWICE』『Stray Kids』『NiziU』など数々の有名アーティストを輩出させたJYPエンターテインメントより2019年2月に韓国からデビューした、5人組グローバルグループ『ITZY』。現在、2024年2月24日のソウル公演を皮切りに、8月までの約6か月間で世界28都市・32公演をおこなうITZY 2ND WORLD TOUR <BORN TO BE>が開催中で、世界を駆け巡っているITZY。

5月には国立代々木第一体育館公演3days・大阪城ホール公演が控え、日本公演への期待が高まっている中で、JAPAN 3rd Single『Algorhythm』を5月15日に発売することを発表した。

昨年10月にリリースした1st Album『RINGO』以来、約7か月ぶりのファン待望の日本オリジナル曲で、初回限定盤、通常盤、ファングラブ限定のソロ盤の全6形態で発売される。

『Algorhythm』は、”I’ll go with my rhythm”の造語で、型にはまるアルゴリズムは無視して、自分のリズムで自分らしく輝こうというメッセージが込められた、ITZYらしい自己肯定感を高める曲となっている。今までの日本オリジナル曲にはないテイストでメンバーの新たな姿が見られる作品となっている。

特典である購入者イベントは、サイン会や2ショット会など豪華イベントの施策となっている。【作品情報】2024 年5月15日(水)ITZY JAPAN 3rd Single 『Algorhythm』https://www.itzyjapan.com/feature/AlgorhythmCD収録内容

※全形態共通1. Algorhythm2. No Biggie3. Algorhythm (Instrumental)4. No Biggie (Instrumental)