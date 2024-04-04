　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


44860.34　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
43796.61　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41948.29　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
41750.51　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41731.09　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
41099.26　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
40448.01　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
40099.96　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
40098.20　　均衡表転換線(日足)
39900.75　　6日移動平均線
39796.75　　25日移動平均線

39773.14　　★日経平均株価4日終値

39679.57　　均衡表基準線(日足)
39145.50　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38797.51 　　新値三本足陰転値
38601.84　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
38494.25　　ボリンジャー:-2σ(25日)
38471.19　　均衡表転換線(週足)
38251.63　　13週移動平均線
38118.88　　均衡表雲上限(日足)
37842.99　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37053.97　　75日移動平均線
36403.30　　ボリンジャー:-1σ(13週)
35970.67　　均衡表雲下限(日足)
35813.02　　均衡表基準線(週足)
35472.60　　26週移動平均線
34554.98　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34209.84　　200日移動平均線
32706.65　　ボリンジャー:-3σ(13週)
32343.35　　ボリンジャー:-1σ(26週)
31534.14　　均衡表雲上限(週足)
29717.39　　均衡表雲下限(週足)
29214.11　　ボリンジャー:-2σ(26週)
26084.86　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　18.41(前日15.47)
ST.Slow(9日)　　23.84(前日35.81)

ST.Fast(13週)　 90.80(前日89.48)
ST.Slow(13週)　 89.55(前日89.11)

［2024年4月4日］

株探ニュース