【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(4日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
44860.34 ボリンジャー:＋3σ(26週)
43796.61 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41948.29 ボリンジャー:＋2σ(13週)
41750.51 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41731.09 ボリンジャー:＋2σ(26週)
41099.26 ボリンジャー:＋2σ(25日)
40448.01 ボリンジャー:＋1σ(25日)
40099.96 ボリンジャー:＋1σ(13週)
40098.20 均衡表転換線(日足)
39900.75 6日移動平均線
39796.75 25日移動平均線
39773.14 ★日経平均株価4日終値
39679.57 均衡表基準線(日足)
39145.50 ボリンジャー:-1σ(25日)
38797.51 新値三本足陰転値
38601.84 ボリンジャー:＋1σ(26週)
38494.25 ボリンジャー:-2σ(25日)
38471.19 均衡表転換線(週足)
38251.63 13週移動平均線
38118.88 均衡表雲上限(日足)
37842.99 ボリンジャー:-3σ(25日)
37053.97 75日移動平均線
36403.30 ボリンジャー:-1σ(13週)
35970.67 均衡表雲下限(日足)
35813.02 均衡表基準線(週足)
35472.60 26週移動平均線
34554.98 ボリンジャー:-2σ(13週)
34209.84 200日移動平均線
32706.65 ボリンジャー:-3σ(13週)
32343.35 ボリンジャー:-1σ(26週)
31534.14 均衡表雲上限(週足)
29717.39 均衡表雲下限(週足)
29214.11 ボリンジャー:-2σ(26週)
26084.86 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 18.41(前日15.47)
ST.Slow(9日) 23.84(前日35.81)
ST.Fast(13週) 90.80(前日89.48)
ST.Slow(13週) 89.55(前日89.11)
［2024年4月4日］
株探ニュース