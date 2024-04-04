

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





44860.34 ボリンジャー:＋3σ(26週)

43796.61 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41948.29 ボリンジャー:＋2σ(13週)

41750.51 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41731.09 ボリンジャー:＋2σ(26週)

41099.26 ボリンジャー:＋2σ(25日)

40448.01 ボリンジャー:＋1σ(25日)

40099.96 ボリンジャー:＋1σ(13週)

40098.20 均衡表転換線(日足)

39900.75 6日移動平均線

39796.75 25日移動平均線



39773.14 ★日経平均株価4日終値



39679.57 均衡表基準線(日足)

39145.50 ボリンジャー:-1σ(25日)

38797.51 新値三本足陰転値

38601.84 ボリンジャー:＋1σ(26週)

38494.25 ボリンジャー:-2σ(25日)

38471.19 均衡表転換線(週足)

38251.63 13週移動平均線

38118.88 均衡表雲上限(日足)

37842.99 ボリンジャー:-3σ(25日)

37053.97 75日移動平均線

36403.30 ボリンジャー:-1σ(13週)

35970.67 均衡表雲下限(日足)

35813.02 均衡表基準線(週足)

35472.60 26週移動平均線

34554.98 ボリンジャー:-2σ(13週)

34209.84 200日移動平均線

32706.65 ボリンジャー:-3σ(13週)

32343.35 ボリンジャー:-1σ(26週)

31534.14 均衡表雲上限(週足)

29717.39 均衡表雲下限(週足)

29214.11 ボリンジャー:-2σ(26週)

26084.86 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 18.41(前日15.47)

ST.Slow(9日) 23.84(前日35.81)



ST.Fast(13週) 90.80(前日89.48)

ST.Slow(13週) 89.55(前日89.11)



［2024年4月4日］



株探ニュース

