¡Ö¥¹¥¿ー¡¦¥¦¥©ー¥º¤ÎÆü¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥Õ¥§¡ÖSTAR WARS¡×OH MY CAFE³«ºÅ·èÄê ¨¡ ¥á¥Ë¥åー¤È¥°¥Ã¥º¤ò°ìµó¸ø³«

「STAR WARS」OH MY CAFEが東京・押上にて、2024年4月20日(土)から6月9日(日)まで、期間限定オープンする。作品を時系列に振り返り、そして未来への期待に胸膨らませる壮大な世界観溢れるカフェだ。

毎年5月4日は、映画『スター・ウォーズ』の世界中のファンがスター・ウォーズの文化を祝い、映画を楽しむ日。これを記念したスペシャルカフェが開催される。

メニューは、2020年、「スター・ウォーズ」OH MY CAFEで人気NO1の『スター・ウォーズ/フォースの覚醒 (エピソード7)』でレイが食べていたポーションパンがパワーアップして登場。レイがポーションパンと一緒に食べていたヴェジミートのシチューとセットメニューとして提供される。

また、スター・ウォーズ初の実写ドラマシリーズ『マンダロリアン』でグローグーが食べていたボーンブロスとチャウダー2種のスープから選べるプレートや『スター・ウォーズ/ファントム・メナス (エピソード1)』の公開25周年記念をお祝いするメニュー、人気キャラクターの「R2-D2」と「C-3PO」のフルーツヨーグルト&ブレッドの他、作品に登場するメニューやキャラクターをイメージしたドリンクなど工夫を凝らしたメニューを展開。

カフェオリジナルグッズは、キービジュアル、『スター・ウォーズ/ファントム・メナス (エピソード1)』公開25周年、『マンダロリアン』をモチーフにした雑貨などが登場。

『スター・ウォーズ』歴代シリーズと、その後を描く、『マンダロリアン』の世界観溢れるエンターテイメント空間で、とっておきの時間を楽しみたい。

OH MY CAFEプロデュースのメニューに関して

ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューとなっています。

OH MY CAFEはすべてのお客様に、健康的で楽しい食事をお届けいたします。すべてのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合しており、塩分控えめで、低糖質なレシピを開発しています。

ポーションパンとシチューのプレート 税込1,990円

フード

ふわっと膨らむポーションパンは、2020年「STAR WARS」OH MY CAFEで好評につき復刻!

今年はヴェジミート風のトルティーヤをのせたシチューもご一緒に。

<グローグー>選べるスーププレート(チャウダー) 税込2,190円

『マンダロリアン』でグローグーが飲んでいたチャウダーを再現。付け合わせと一緒にお召し上がりください。

<グローグー>選べるスーププレート(ボーンブロス) 税込2,190円

『マンダロリアン』でグローグーが飲んでいたボーンブロスを再現。付け合わせと一緒にお召し上がりください。

カエルのグリル 税込2,290円

『マンダロリアン』でグローグーが食べていたソーガン・フロッグをイメージし、地球のカエルを数量限定でご用意しました。

※<グローグー>選べるスーププレート(チャウダー)、<グローグー>選べるスーププレート(ボーンブロス)をご注文の方のみオプションで注文可能

3本のライトセーバーサンド 税込1,890円

『ファントム・メナス(エピソード1)』の公開25周年をお祝いするメニュー。

クワイ=ガン・ジン&オビ=ワン・ケノービvsダース・モールが戦うシーンをイメージしたラップサンドです。

<R2-D2&C-3PO>フルーツヨーグルト&ブレッド 税込1,790円

R2-D2をイメージしたフルーツヨーグルトと、C-3POをイメージしたパンのプレートです。

ブルーミルク/ グリーンミルク 各税込1,190円

ドリンク

2020年「STAR WARS」OH MY CAFEで好評につき復刻!作中に登場する定番メニューを再現しています。今年は『最後のジェダイ(エピソード8)』で登場したグリーンミルクも再現。ブルーミルクと飲み比べてみてはいかが?

<ダース・ベイダー>ブラックウォーター / <ダース・モール>レッドスカッシュ 各税込1,290円

ダース・ベイダーをイメージした真っ黒な乳酸菌飲料と、ダース・モールをイメージしたストロベリースカッシュです。

アイスティー 税込790円

デカフェのアイスティーです。オリジナルボトルで提供します。

ホットミルク/ホットティーホットコーヒー/各税込790円

ほんのり甘いホットミルク、デカフェのホットティー、カフェインレスのホットコーヒーです。オリジナルマグカップで提供します。

スーベニア

豆皿 税込1,540円

フードメニューとセットで購入可能です。

※対象メニュー:

マグカップ 税込2,200円

ポーションパンとシチューのプレート <グローグー>選べるスーププレート(チャウダー) <グローグー>選べるスーププレート(ボーンブロス) 3本のライトセーバーサンド <R2-D2&C-3PO>フルーツヨーグルト&ブレッド

ホットドリンクとセットで購入可能です。

※対象メニュー:

ホットミルク ホットティー ホットコーヒー

スクエアボトル 税込1,650円

アイスティーとセットで購入可能です。

白雲石コースター(全2種) 税込各1,320円

アイスドリンクとセットで購入可能です。

※対象メニュー:

ブルーミルク グリーンミルク <ダース・ベイダー>ブラックウォーター <ダース・モール>レッドスカッシュ

オリジナルグッズ

アクリルキーホルダー(ランダム5種) 税込825円

ウッドマグネット(ランダム4種) 税込880円

ステッカー(ランダム8種) 税込660円

ミニキャンバス(全3種) 税込各935円

ミニタオル 税込1,430円

巾着 税込1,430円

開催概要

東京:BOX cafe&space 東京ソラマチ2号店/2024年4月20日(土)~6月9日(日)

東京都墨田区押上1丁目1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ 1F タワーヤード 6番地

