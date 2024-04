「大阪コミコン2024」セレブ・ステージとサイン券・撮影券の情報公開

2024年5月3日~5日、インテックス大阪にて開催される「大阪コミコン2024」より、豪華来日ゲストらが次々登壇するセレブ・ステージの一部スケジュールと、一部セレブのサイン券・撮影券の発売情報が届けられた。

「大阪コミコン2024」は、マッツ・ミケルセン、ノーマン・リーダス、、ソフィア・ディ・マルティーノ、テムエラ・モリソン、クリストファー・ロイド、リー・トンプソン、トム・ウィルソン、ピーター・ウェラー、ダニエル・ローガンが来日する。

5月3日(金・祝)は来日セレブたちが揃って登壇するオープニングセレモニーで幕を開け、その後はSF映画の金字塔『バック・トゥ・ザ・フューチャー』シリーズのクリストファー・ロイド&リー・トンプソン&トーマス・F・ウィルソン3名による豪華ステージを開催。続いてファン待望となる、ドラマ『ロキ』のトム・ヒドルストン&ソフィア・ディ・マルティーノ2名揃ってのステージをお届け。

2日目の5月4日(土・祝)午前にはノーマン・リーダスが自身の主演最新作『ウォーキング・デッド:ダリル・ディクソン』を引っ提げ登場。夕方からは、昨年のでも大好評となった「スター・ウォーズ」シリーズでお馴染みのテムエラ・モリソン&ダニエル・ローガンによるステージを開催。

最終日となる5月5日(日・祝)は『ロボ・コップ』シリーズで有名なピーター・ウェラーのステージから始まり、続くステージでは『ファンタスティック・ビースト』シリーズでも大人気のマッツ・ミケルセンが登壇。そして最後にはセレブたちが一堂に会するグランドフィナーレが行われる。

また、新たに来日セレブ5名のサイン券・撮影券の発売が決定。2024年4月5日(金)昼12:00よりト ム・ヒドルストンのサイン券・撮影券と、トム・ヒドルストン&ソフィア・ディ・マルティーノのダブルショッ ト撮影券を発売。4月10日(水)昼12:00よりソフィア・ディ・マルティーノ、ピーター・ウェラー、テ ムエラ・モリソン、ダニエル・ローガンそれぞれのサイン券・撮影券が発売される。ダニエル・ローガンのみ、券種はサイン or セルフィーのどちらかを選べる「サインもしくはセルフィー券」と、サインと セルフィーの両方をあわせた「サインとセルフィー券セット」の2種類。

4 月 5 日(金)昼 12:00 発売開始

4 月 10 日(水)昼 12:00 発売開始

発売開始済チケット

<1 日目> 5 月 3 日(金・祝)

『大阪コミコン2024』サイン券・撮影券発売日程一覧トム・ヒドルストン(サイン券、撮影券):各 31,000 円(税込) トム・ヒドルストン&ソフィア・ディ・マルティーノ(ダブルショット):各 48,000 円(税込)ソフィア・ディ・マルティーノ(サイン券、撮影券):各 20,000 円(税込) ピーター・ウェラー(サイン券、撮影券):各 20,000 円(税込) テムエラ・モリソン(サイン券、撮影券):各 23,000 円(税込) ダニエル・ローガン「サインもしくはセルフィー券(どちらかお好きな方を選んで頂けます)」:12,000 円(税込) ダニエル・ローガン「サインとセルフィー券セット」:14,000 円(税込)マッツ・ミケルセン(サイン券、撮影券):各 29,800 円(税込) ノーマン・リーダス(サイン券、撮影券):各 29,800 円(税込) クリストファー・ロイド(サイン券):25,000 円(税込) クリストファー・ロイド with デロリアン(撮影券):28,000 円(税込) リー・トンプソン(サイン券、撮影券):各 20,000 円(税込) トーマス・F・ウィルソン(サイン券、撮影券):各 20,000 円(税込) クリストファー・ロイド&リー・トンプソン&トーマス・F・ウィルソン with デロリアン(撮影券):60,000 円(税込) 『大阪コミコン2024』セレブ・ステージスケジュール(一部)

12:00~12:30 オープニングセレモニー 15:00~ セレブ・ステージ:クリストファー・ロイド、リー・トンプソン、トーマス・F・ウィルソン 17:15~ セレブ・ステージ:トム・ヒドルストン、ソフィア・ディ・マルティーノ

<2 日目> 5 月 4 日(土・祝)

10:30~ セレブ・ステージ:ノーマン・リーダス 17:00~ セレブ・ステージ:テムエラ・モリソン、ダニエル・ローガン

<3 日目> 5 月 5 日(日・祝)

12:00~ セレブ・ステージ:ピーター・ウェラー 12:30~ セレブ・ステージ:マッツ・ミケルセン 17:30~ グランドフィナーレ

大阪コミコン 2024 開催概要

名称 大阪コミックコンベンション 2024 (略称:大阪コミコン 2024) 会期 2024 年 5 月 3 日(金・祝)11:00~20:004 日(土・祝)10:00~20:005 日(日・祝)10:00~18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります。 会場 インテックス大阪(〒559-0034 大阪市住之江区南港北 1-5-102) 主催 株式会社東京コミックコンベンション、大阪コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 ・国内外映画、コミックなどの最新情報公開・企業出展(限定・先行商品の販売、グッズの展示など)・実際に映画で使用されたプロップ(小道具)や、レアグッズの展示・最新技術を使った様々なコンテンツの体験・海外セレブ俳優との交流・ステージでのライブやパフォーマンス・コスプレイヤーとの交流、コンテスト・漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 大阪コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp

