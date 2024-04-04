◆第８４回桜花賞・Ｇ１（４月７日、阪神・芝１６００メートル）

３歳牝馬のクラシック第一弾、桜花賞の出走馬１８頭の枠順が４月４日午後に決定した。昨年の阪神ＪＦを勝って３戦３勝の２歳女王アスコリピチェーノ（美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）は５枠９番に決まった。鞍上は２戦目から手綱を執っている北村宏司騎手。

阪神ＪＦ２着のステレンボッシュ（美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）は６枠１２番からのスタートとなる。鞍上は今週から短期免許での騎乗となるジョアン・モレイラ騎手。

クリストフ・ルメール騎手の負傷により鞍上が未定だったアルテミスＳの勝ち馬、チェルヴィニア（美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）の鞍上はバウルジャン・ムルザバエフ騎手に決まり、大外８枠１８番からのレースとなった。

また、出走賞金１０００万円での３分の２の抽選の結果、ボンドガール（美浦・手塚貴久厩舎、父ダイワメジャー）は非当選となった。枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）ワイドラトゥール 牝３ ５５ 北村 友一

（２）クイーンズウォーク 牝３ ５５ 川田 将雅

（３）イフェイオン 牝３ ５５ 西村 淳也

（４）キャットファイト 牝３ ５５ 松山 弘平

（５）シカゴスティング 牝３ ５５ 浜中 俊

（６）ハワイアンティアレ 牝３ ５５ 池添 謙一

（７）スウィープフィート 牝３ ５５ 武 豊

（８）コラソンビート 牝３ ５５ 横山 武史

（９）アスコリピチェーノ 牝３ ５５ 北村 宏司

（１０）セキトバイースト 牝３ ５５ 藤岡 佑介

（１１）ライトバック 牝３ ５５ 坂井 瑠星

（１２）ステレンボッシュ 牝３ ５５ ジョアン・モレイラ

（１３）テウメッサ 牝３ ５５ 岩田 望来

（１４）ショウナンマヌエラ 牝３ ５５ 岩田 康誠

（１５）エトヴプレ 牝３ ５５ 藤岡 康太

（１６）セシリエプラージュ 牝３ ５５ ミルコ・デムーロ

（１７）マスクオールウィン 牝３ ５５ 津村 明秀

（１８）チェルヴィニア 牝３ ５５ バウルジャン・ムルザバエフ