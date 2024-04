日本サッカー協会は4日、パリ五輪切符をかけたAFC U23アジアカップ カタール2024(4月16日〜5月3日)に臨む23歳以下の日本代表23人を発表した。

J1のFC東京からは20歳で主将を務める松木玖生、GKの野澤大志ブランドン(21)、そして今季既に5ゴールを挙げている荒木遼太郎(22) が選ばれた。3人のコメントは以下の通り。

■松木玖生

「選出していただき嬉しく思います。自分自身の力を最大限発揮し、パリ五輪の出場権を獲得できるように頑張ります。日本か ら応援よろしくお願いします」

■野澤大志ブランドン

「今回もFC東京の選手として代表に選出されたことに喜びと誇りを感じています。その感情を忘れず、仲間のために戦い、パリ五輪出場を決め、優勝してきます!応援よろしくお願いします」

■荒木遼太郎

「代表に選出していただき嬉しく思います。日本の誇りを持って戦い、パリ五輪の出場権を獲得できるよう頑張ります。応援よろしくお願いします」



【アジアカップ日程】

4月16日 午後10時 日本 vs 中国

4月20日 午前0時30分 アラブ首長国連邦 vs 日本

4月22日 午後10時 日本 vs 韓国

4月25日 準々決勝

4月29日 準決勝

5月2日 3位決定戦

5月3日 決勝

*写真は松木玖生選手