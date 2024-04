グレープストーンが手掛けるいちごスイーツブランド「VERY RUBY CUT(ベリールビーカット)」から「いちごピスタサンド」が季節限定で登場!

いちごとピスタチオがとろっとあふれる、やわらか食感のショコラサンドです☆

VERY RUBY CUT(ベリールビーカット)「いちごピスタサンド」

価格:4個入 1,166円(税込)/8個入 2,214円(税込)

販売期間:2024年4月11日(木)〜9月16日(月祝)頃

取扱店:VERY RUBY CUT エキュート品川店

※なくなり次第終了

「ねんりん家」「東京ばな奈ワールド」などを運営する「グレープストーン」のいちごスイーツブランド「VERY RUBY CUT(ベリールビーカット)」から、「いちごピスタサンド」が登場!

ブランドの魅力を最も体感できる代表作「いちごミルクサンド」の季節限定味です。

真っ赤な果肉と香り高い甘さが特徴の「イタリア産サブリナ苺」をとろっと煮詰めたコンフィチュール。

いちごとよく合うピスタチオをなめらかに練りこんだ、芳醇な香りのショコラ。

ふたつが柔らかなまま合わさった“とろけるダブルメルト製法”の生み出す至福の美味しさを、ピスタチオ香るしっとりクッキーでサンドしています。

指先にしっとり吸い付いて、口の中にいちごとピスタチオがとろっと溢れる、やわらか食感も魅力のポイント!

甘酸っぱいいちごとナッティなピスタチオのマリアージュを、心ゆくまで堪能できるスイーツです。

ラインアップは、自分用にもプチギフトにもぴったりな4個入と、

大人数でのシェアや贈り物にもできる8個入。

シチュエーションに合わせて選べます。

いちごとピスタチオの組み合わせが楽しめる、季節限定のショコラサンドです☆

「VERY RUBY CUT」とは

2023年10月にリニューアルオープンした「VERY RUBY CUT(ベリールビーカット)」

コンセプトは、“いちごの魅力を料理する、いちごスイーツ専門店”です。

世界中から“おいしい苺”を選りすぐり、さらに“おいしく料理”して、“おいしい食感”にもこだわっています。

手にした“今”がまさに食べごろ。

苺の料理人が追求した、苺を超えたおいしさがたっぷり楽しめるスイーツブランドです。

真っ赤で、甘酸っぱくて、ジューシー。

“いちご” を味わいつくすため、バターやクリーム、ショコラなど素材を選び、食感にもとことんこだわったいちごスイーツがラインアップされています。

いちごとピスタチオの組み合わせがおいしい、とろっと溢れる柔らか食感のショコラサンド。

「いちごピスタサンド」は、VERY RUBY CUT エキュート品川店にて、2024年4月11日(木)から9月16日(月祝)頃までの期間限定で発売です☆

