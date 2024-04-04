　日本サッカー協会(JFA)は4日、今月カタールで開催されるU23アジアカップに臨むU-23日本代表メンバー23人を発表した。3月の国内合宿に不参加だったFW内野航太郎(筑波大)、 山田大樹(鹿島)、木村誠二(鳥栖)の3人がそれぞれ代表入りを果たした。

　U23アジア杯はパリオリンピックアジア最終予選を兼ね、上位3か国がパリ五輪出場権を獲得する。4位はアフリカ予選4位のギニアとの大陸間プレーオフに回る。B組の日本は16日のグループリーグ初戦で中国、19日の第2戦でUAE、22日の第3戦で韓国と対戦。各組上位2チームが決勝トーナメントに進出する。

■選手

▽GK

1 小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)

12 野澤大志ブランドン(FC東京)

23 山田大樹(鹿島)

▽DF

16 内野貴史(デュッセルドルフ)

21 大畑歩夢(浦和)

3 西尾隆矢(C大阪)

5 木村誠二(鳥栖)

2 半田陸(G大阪)

4 関根大輝(柏)

15 鈴木海音(磐田)

22 高井幸大(川崎F)

▽MF

20 平河悠(町田)

11 山田楓喜(東京V)

10 佐藤恵允(ブレーメン)

6 川崎颯太(京都)

7 山本理仁(シントトロイデン)

8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)

14 田中聡(湘南)

17 松木玖生(FC東京)

▽FW

9 藤尾翔太(町田)

19 細谷真大(柏)

13 荒木遼太郎(FC東京)

18 内野航太郎(筑波大)

▼過去のメンバーリスト

24/03/15 3月国内遠征メンバー

(取材・文　石川祐介)