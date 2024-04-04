パリ五輪アジア最終予選に臨むU-23日本代表メンバー決定! 筑波大FW内野航太郎を抜擢、FC東京組は3人、海外組は5人
日本サッカー協会(JFA)は4日、今月カタールで開催されるU23アジアカップに臨むU-23日本代表メンバー23人を発表した。3月の国内合宿に不参加だったFW内野航太郎(筑波大)、 山田大樹(鹿島)、木村誠二(鳥栖)の3人がそれぞれ代表入りを果たした。
U23アジア杯はパリオリンピックアジア最終予選を兼ね、上位3か国がパリ五輪出場権を獲得する。4位はアフリカ予選4位のギニアとの大陸間プレーオフに回る。B組の日本は16日のグループリーグ初戦で中国、19日の第2戦でUAE、22日の第3戦で韓国と対戦。各組上位2チームが決勝トーナメントに進出する。
■選手
▽GK
1 小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)
12 野澤大志ブランドン(FC東京)
23 山田大樹(鹿島)
▽DF
16 内野貴史(デュッセルドルフ)
21 大畑歩夢(浦和)
3 西尾隆矢(C大阪)
5 木村誠二(鳥栖)
2 半田陸(G大阪)
4 関根大輝(柏)
15 鈴木海音(磐田)
22 高井幸大(川崎F)
▽MF
20 平河悠(町田)
11 山田楓喜(東京V)
10 佐藤恵允(ブレーメン)
6 川崎颯太(京都)
7 山本理仁(シントトロイデン)
8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)
14 田中聡(湘南)
17 松木玖生(FC東京)
▽FW
9 藤尾翔太(町田)
19 細谷真大(柏)
13 荒木遼太郎(FC東京)
18 内野航太郎(筑波大)
▼過去のメンバーリスト
24/03/15 3月国内遠征メンバー
(取材・文 石川祐介)
U23アジア杯はパリオリンピックアジア最終予選を兼ね、上位3か国がパリ五輪出場権を獲得する。4位はアフリカ予選4位のギニアとの大陸間プレーオフに回る。B組の日本は16日のグループリーグ初戦で中国、19日の第2戦でUAE、22日の第3戦で韓国と対戦。各組上位2チームが決勝トーナメントに進出する。
▽GK
1 小久保玲央ブライアン(ベンフィカ)
12 野澤大志ブランドン(FC東京)
23 山田大樹(鹿島)
▽DF
16 内野貴史(デュッセルドルフ)
21 大畑歩夢(浦和)
3 西尾隆矢(C大阪)
5 木村誠二(鳥栖)
2 半田陸(G大阪)
4 関根大輝(柏)
15 鈴木海音(磐田)
22 高井幸大(川崎F)
▽MF
20 平河悠(町田)
11 山田楓喜(東京V)
10 佐藤恵允(ブレーメン)
6 川崎颯太(京都)
7 山本理仁(シントトロイデン)
8 藤田譲瑠チマ(シントトロイデン)
14 田中聡(湘南)
17 松木玖生(FC東京)
▽FW
9 藤尾翔太(町田)
19 細谷真大(柏)
13 荒木遼太郎(FC東京)
18 内野航太郎(筑波大)
▼過去のメンバーリスト
24/03/15 3月国内遠征メンバー
(取材・文 石川祐介)