『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』の主題歌、MY FIRST STORY × HYDEのコラボによる新曲「夢幻」が6月5日にCDリリースされることが決定した。

「夢幻」は『柱稽古編』の物語に寄り添った最新型のラウドロック。CDは通常盤と、テレビアニメ「鬼滅の刃」描きおろしイラストが用いられる期間生産限定盤の2形態でリリースされる。


MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」

作詞 作曲 編曲：MY FIRST STORY,CHIMERAZ
予約：https://VA.lnk.to/LQbvXY

《通常盤》　CD
BVCL‐1412 1,200円（税抜）
《期間生産限定盤》　CD + DVD
テレビアニメ「鬼滅の刃」描きおろしイラストジャケット デジパック仕様　
BVCL‐1410〜1411 1,600円（税抜）

【対象店舗、特典内容】
全国アニメイト（通販含む）：オリジナルポストカード
※期間生産限定盤ご購入の場合のみ付与
※テレビアニメ「鬼滅の刃」描きおろしジャケット絵柄

TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルポストカード

HMV全店(HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く)
期間生産限定盤ご購入の場合：A5クリアファイル　※テレビアニメ「鬼滅の刃」描きおろしジャケット絵柄
通常盤ご購入の場合：L判ブロマイド

Amazon.co.jp：メガジャケ
※各形態別ジャケット絵柄
※期間生産限定盤ご購入の場合のみ、メガジャケ2枚組

楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー
※期間生産限定盤ご購入の場合のみ、テレビアニメ「鬼滅の刃」描きおろしジャケット絵柄

セブンネットショッピング：オリジナルピック

MY FIRST STORY × HYDE応援店：オリジナルステッカー
※期間生産限定盤ご購入の場合のみ、テレビアニメ「鬼滅の刃」描きおろしジャケット絵柄

『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』概要

■放送情報
5月12日(日)　夜11時15分より全国フジテレビ系列にて放送開始
5月18日(土)　夜12時よりTOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビにて放送開始
初回は一時間スペシャル

AT-X：5月21日（火）夜8時〜
アニマックス：5月25日（土）夜7時〜
各配信プラットフォームでも随時配信予定

■スタッフ
原作：吾峠呼世晴（集英社ジャンプ コミックス刊）
監督：外崎春雄
キャラクターデザイン・総作画監督：松島 晃
脚本制作：ufotable
サブキャラクターデザイン：佐藤美幸、梶山庸子、菊池美花
プロップデザイン：小山将治
美術監督：矢中勝　樺澤侑里
美術監修：衛藤功二
撮影監督：寺尾優一
3D監督：西脇一樹
色彩設計：大前祐子
編集：神野 学
音楽：梶浦由記、椎名 豪
オープニング主題歌：MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」（BEAT SEEKER MUSIC）
アニメーション制作：ufotable

■キャスト
竈門炭治郎（かまど・たんじろう）：花江夏樹
竈門禰豆子（かまど・ねずこ）※：鬼頭明里
我妻善逸（あがつま・ぜんいつ）：下野 紘
嘴平伊之助（はしびら・いのすけ）：松岡禎丞
不死川玄弥（しなずがわ・げんや）：岡本信彦

冨岡義勇(とみおか・ぎゆう)：櫻井孝宏
宇髄天元(うずい・てんげん)：小西克幸
時透無一郎(ときとう・むいちろう)：河西健吾
胡蝶しのぶ(こちょう・しのぶ)：早見沙織
甘露寺蜜璃(かんろじ・みつり)：花澤香菜
伊黒小芭内(いぐろ・おばない)：鈴村健一
不死川実弥(しなずがわ・さねみ)：関 智一
悲鳴嶼行冥(ひめじま・ぎょうめい)：杉田智和

※ 禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正しい表記。