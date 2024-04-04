『鬼滅の刃」柱稽古編』主題歌MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」、6/5にCDリリース
『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』の主題歌、MY FIRST STORY × HYDEのコラボによる新曲「夢幻」が6月5日にCDリリースされることが決定した。
「夢幻」は『柱稽古編』の物語に寄り添った最新型のラウドロック。CDは通常盤と、テレビアニメ「鬼滅の刃」描きおろしイラストが用いられる期間生産限定盤の2形態でリリースされる。
MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」
予約：https://VA.lnk.to/LQbvXY
《通常盤》 CD
BVCL‐1412 1,200円（税抜）
《期間生産限定盤》 CD + DVD
テレビアニメ「鬼滅の刃」描きおろしイラストジャケット デジパック仕様
BVCL‐1410〜1411 1,600円（税抜）
【対象店舗、特典内容】
全国アニメイト（通販含む）：オリジナルポストカード
※期間生産限定盤ご購入の場合のみ付与
※テレビアニメ「鬼滅の刃」描きおろしジャケット絵柄
TOWER RECORDS全店（オンライン含む/一部店舗除く）：オリジナルポストカード
HMV全店(HMV&BOOKS online含む/一部店舗除く)
期間生産限定盤ご購入の場合：A5クリアファイル ※テレビアニメ「鬼滅の刃」描きおろしジャケット絵柄
通常盤ご購入の場合：L判ブロマイド
Amazon.co.jp：メガジャケ
※各形態別ジャケット絵柄
※期間生産限定盤ご購入の場合のみ、メガジャケ2枚組
楽天ブックス：オリジナルアクリルキーホルダー
※期間生産限定盤ご購入の場合のみ、テレビアニメ「鬼滅の刃」描きおろしジャケット絵柄
セブンネットショッピング：オリジナルピック
MY FIRST STORY × HYDE応援店：オリジナルステッカー
※期間生産限定盤ご購入の場合のみ、テレビアニメ「鬼滅の刃」描きおろしジャケット絵柄
『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』概要
5月12日(日) 夜11時15分より全国フジテレビ系列にて放送開始
5月18日(土) 夜12時よりTOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビにて放送開始
初回は一時間スペシャル
AT-X：5月21日（火）夜8時〜
アニマックス：5月25日（土）夜7時〜
各配信プラットフォームでも随時配信予定
■スタッフ
原作：吾峠呼世晴（集英社ジャンプ コミックス刊）
監督：外崎春雄
キャラクターデザイン・総作画監督：松島 晃
脚本制作：ufotable
サブキャラクターデザイン：佐藤美幸、梶山庸子、菊池美花
プロップデザイン：小山将治
美術監督：矢中勝 樺澤侑里
美術監修：衛藤功二
撮影監督：寺尾優一
3D監督：西脇一樹
色彩設計：大前祐子
編集：神野 学
音楽：梶浦由記、椎名 豪
オープニング主題歌：MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」（BEAT SEEKER MUSIC）
アニメーション制作：ufotable
■キャスト
竈門炭治郎（かまど・たんじろう）：花江夏樹
竈門禰豆子（かまど・ねずこ）※：鬼頭明里
我妻善逸（あがつま・ぜんいつ）：下野 紘
嘴平伊之助（はしびら・いのすけ）：松岡禎丞
不死川玄弥（しなずがわ・げんや）：岡本信彦
冨岡義勇(とみおか・ぎゆう)：櫻井孝宏
宇髄天元(うずい・てんげん)：小西克幸
時透無一郎(ときとう・むいちろう)：河西健吾
胡蝶しのぶ(こちょう・しのぶ)：早見沙織
甘露寺蜜璃(かんろじ・みつり)：花澤香菜
伊黒小芭内(いぐろ・おばない)：鈴村健一
不死川実弥(しなずがわ・さねみ)：関 智一
悲鳴嶼行冥(ひめじま・ぎょうめい)：杉田智和
※ 禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正しい表記。