『テレビアニメ「鬼滅の刃」柱稽古編』概要



■放送情報5月12日(日) 夜11時15分より全国フジテレビ系列にて放送開始5月18日(土) 夜12時よりTOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビにて放送開始初回は一時間スペシャルAT-X：5月21日（火）夜8時〜アニマックス：5月25日（土）夜7時〜各配信プラットフォームでも随時配信予定■スタッフ原作：吾峠呼世晴（集英社ジャンプ コミックス刊）監督：外崎春雄キャラクターデザイン・総作画監督：松島 晃脚本制作：ufotableサブキャラクターデザイン：佐藤美幸、梶山庸子、菊池美花プロップデザイン：小山将治美術監督：矢中勝 樺澤侑里美術監修：衛藤功二撮影監督：寺尾優一3D監督：西脇一樹色彩設計：大前祐子編集：神野 学音楽：梶浦由記、椎名 豪オープニング主題歌：MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」（BEAT SEEKER MUSIC）アニメーション制作：ufotable■キャスト竈門炭治郎（かまど・たんじろう）：花江夏樹竈門禰豆子（かまど・ねずこ）※：鬼頭明里我妻善逸（あがつま・ぜんいつ）：下野 紘嘴平伊之助（はしびら・いのすけ）：松岡禎丞不死川玄弥（しなずがわ・げんや）：岡本信彦冨岡義勇(とみおか・ぎゆう)：櫻井孝宏宇髄天元(うずい・てんげん)：小西克幸時透無一郎(ときとう・むいちろう)：河西健吾胡蝶しのぶ(こちょう・しのぶ)：早見沙織甘露寺蜜璃(かんろじ・みつり)：花澤香菜伊黒小芭内(いぐろ・おばない)：鈴村健一不死川実弥(しなずがわ・さねみ)：関 智一悲鳴嶼行冥(ひめじま・ぎょうめい)：杉田智和※ 禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正しい表記。