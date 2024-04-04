4月7日に阪神競馬場で行われる、第84回桜花賞(3歳・牝・GI・芝1600m・1着賞金1億4000万円)の枠順が4日確定した。

阪神JFで2着に入ったステレンボッシュ(牝3、美浦・国枝栄厩舎)は6枠12番からのスタートとなった。

また、無傷3連勝で阪神JFを勝ったアスコリピチェーノ(牝3、美浦・黒岩陽一厩舎)は5枠9番、クイーンCで圧倒的な強さを見せたクイーンズウォーク(牝3、栗東・中内田充正厩舎)は1枠2番に入った。

その他、アルテミスS以来もポテンシャルが高いチェルヴィニア(牝3、美浦・木村哲也厩舎)は8枠18番、チューリップ賞を鋭い末脚で制したスウィープフィート(牝3、栗東・庄野靖志厩舎)は4枠7番、フィリーズレビュー2着からここへ臨むコラソンビート(牝3、美浦・加藤士津八厩舎)は4枠8番となっている。発走は15時40分。枠順は以下の通り。

( )内は性齢、騎手・調教師

1-1 ワイドラトゥール(牝3、北村友一・藤原英昭)

1-2 クイーンズウォーク(牝3、川田将雅・中内田充正)

2-3 イフェイオン(牝3、西村淳也・杉山佳明)

2-4 キャットファイト(牝3、松山弘平・上原博之)

3-5 シカゴスティング(牝3、浜中俊・庄野靖志)

3-6 ハワイアンティアレ(牝3、池添謙一・松永幹夫)

4-7 スウィープフィート(牝3、武豊・庄野靖志)

4-8 コラソンビート(牝3、横山武史・加藤士津八)

5-9 アスコリピチェーノ(牝3、北村宏司・黒岩陽一)

5-10 セキトバイースト(牝3、藤岡佑介・四位洋文)

6-11 ライトバック(牝3、坂井瑠星・茶木太樹)

6-12 ステレンボッシュ(牝3、J.モレイラ・国枝栄)

7-13 テウメッサ(牝3、岩田望来・金成貴史)

7-14 ショウナンマヌエラ(牝3、岩田康誠・高野友和)

7-15 エトヴプレ(牝3、藤岡康太・藤岡健一)

8-16 セシリエプラージュ(牝3、M.デムーロ・中村直也)

8-17 マスクオールウィン(牝3、津村明秀・牧光二)

8-18 チェルヴィニア(牝3、B.ムルザバエフ・木村哲也)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。