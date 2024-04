3日、お笑い芸人のYes!アキトさんが自身のXを更新し、YouTubeの”銀の盾”に誤植があったことを証拠の写真とともに投稿しました。

チャンネル登録者数が10万人を突破すると届く”銀の盾”。今回、Yes!アキトさん、どんぐりたけしさん、サツマカワRPGさんの3人が運営しているYouTubeチャンネル「怪奇!YesどんぐりRPG」(4日午後1時現在、チャンネル登録者13.5万人)あてに届いたもの。









本来は、「Presented to 怪奇!YesどんぐりRPG For passing 100,000 subscribers」とあるはずだった、その盾に彫られていた文字は「Presented to 怪奇!はいどんぐりRPG For passing 100,000 subscribers」となっており、「Yes」が「はい」と和訳されて彫られていました。









この出来事にYes!アキトさんは「なんで?」とひと言綴っています。



