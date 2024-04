日本サッカー協会は4日、パリ五輪切符をかけたAFC U23アジアカップ カタール2024(4月16日〜5月3日)に臨む23歳以下の日本代表23人を発表した。

細谷真大(22、柏レイソル)、藤田譲瑠チマ(22、シント=トロイデン/ベルギー)、今季からFC東京の主将を務める松木玖生(20、FC東京)らも順当に選出された。アジア大会杭州でも代表経験のある大学生の内野航太郎(19、筑波大)も選出された。

会見に出席した大岩剛監督(51)は、「しっかりとカタールで(パリ五輪の)出場権を得るために戦い、皆さんに喜んでもらえるように戦いに臨んでいきたい」と意気込んだ。

「昨日の夜に全ての選手の決断をしました」と明かした大岩監督。「活動ごとの招集が叶わない状態でもリサーチを含めて、選手紹介をチェックしてました。この最終予選はタフな大会になると思っていますので、その中で活躍してくれるとしっかりと彼らのプレーを見て決断をしました」と23人の選出理由を話した。

大岩ジャパンは3月に、最終予選前最後の強化試合を国内で実施。U-23マリ代表戦(3月22日)は1‐3で敗れたものの、続くU-23ウクライナ代表戦(3月25日)は2‐0の勝利を収めた。

アジアカップ初戦は4月16日に中国、20日にアラブ首長国連邦、そして22日に韓国と戦い、上位3か国にパリ五輪出場権が与えられる。4位の場合は、アフリカ予選4位のギニアとのプレーオフに勝てば五輪切符を掴む。

【メンバー一覧】

■GK

小久保玲央ブライアン(ベンフィカ/ポルトガル)

山田大樹(鹿島アントラーズ)

野澤大志ブランドン(FC東京)

■DF

内野貴史(デュッセルドルフ/ドイツ)

大畑歩夢(浦和レッズ)

西尾隆矢(セレッソ大阪)

木村誠二(サガン鳥栖)

半田陸(ガンバ大阪)

鈴木海音(ジュビロ磐田)

高井幸大(川崎フロンターレ)

関根大輝(柏レイソル)

■MF

平河悠(FC町田ゼルビア)

山田楓喜(東京ヴェルディ)

佐藤恵允(ヴェルダー・ブレーメン/ドイツ)

川粼颯太(京都サンガF.C.)

山本理仁(シント=トロイデン/ベルギー)

藤田譲瑠チマ(シント=トロイデン/ベルギー)

田中聡(湘南ベルマーレ)

松木玖生(FC東京)

■FW

藤尾翔太(FC町田ゼルビア)

細谷真大(柏レイソル)

荒木遼太郎(FC東京)

内野航太郎(筑波大)

【日程】

4月16日 22時00分 日本 vs 中国

4月20日 0時30分 アラブ首長国連邦 vs 日本

4月22日 22時00分 日本 vs 韓国

※時間はすべて日本時間