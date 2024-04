メーガン妃の母ドリア・ラグランドさん(67)が、ビヨンセの母ティナ・ノウルズさん(70)と仲良く寄り添うツーショットが公開された。写真は、ヘンリー王子とメーガン妃がホストを務めたイベント「The Kinsey African American Art and History Collection」の会場で撮影したものだ。ヘンリー王子夫妻はビヨンセの大ファンで知られており、昨年にはドリアさんとともにコンサートを楽しむ様子が目撃されていた。

ヘンリー王子とメーガン妃が現地時間3月21日、米カリフォルニア州イングルウッドにある「ソーファイ・スタジアム」で開催された美術展「The Kinsey African American Art and History Collection(キンゼイ・アフリカ系アメリカ人の芸術と歴史のコレクション)」のホストを務めた。「キンゼイ・コレクション」は、アメリカ合衆国成立以前から現代までのアフリカ系アメリカ人の功績と貢献を称えるもので、全国各地を巡回し、さまざまな場所で展示会が行われている。コレクションは、バーナード・キンゼイ氏と妻シャーリー・キンゼイさんが1967年に結婚して以来、他の国や文化を探訪するうちに旅の貴重な思い出として収集してきた美術品や工芸品の数々だ。キンゼイ夫妻は、「ロサンゼルスで最も称賛され、尊敬される夫婦のうちの一組」として知られている。この日のイベントは、ヘンリー王子夫妻が運営する「アーチウェル財団」と「バーナード&シャーリー・キンゼイ芸術教育財団」のパートナーシップにより実現した。現地時間4月2日には「キンゼイ・コレクション」がInstagramを更新し、ヘンリー王子夫妻がイベントに出席する様子を公開した。メーガン妃は緩いウェーブをかけたロングヘアを下ろし、白い花の刺繍を施した黒いジャケットを着ている。ヘンリー王子は白いシャツの上に黒いスーツを着用した、スマートな装いだ。写真では、ヘンリー王子夫妻がキンゼイ夫妻とハグを交わす場面や、メーガン妃が展示された絵画を鑑賞する姿など、イベントでの様子を次々と紹介している。その中の1枚に、メーガン妃の母ドリア・ラグランドさんが歌手ビヨンセの母ティナ・ノウルズさんと寄り添うツーショットが登場するのだ。ドリアさんは髪を後部でまとめて眼鏡をかけており、白いカシミアのカーディガンを着ている。隣に立つティナさんはカールしたロングヘアを下ろし、黒いサテンのワンピースにゴールドのバックルが付いた太いレザーベルトをつけ、ゴールドチェーンが付いた黒いキルティングバッグを肩から提げている。2人はお互いの身体に片腕を回して寄り添い、カメラに向かって微笑んでいる。ヘンリー王子とメーガン妃はビヨンセの大ファンで知られており、2019年に英ロンドンで開催された実写版『ライオン・キング』のプレミア上映会で初対面が実現した。また昨年9月に開催されたビヨンセのワールドツアー『ルネッサンス』の米カリフォルニア公演では、ヘンリー王子夫妻とドリアさんがショーを楽しむ姿がキャッチされた。ヘンリー王子夫妻は2020年に王室離脱し、米カリフォルニア州に移住後、多くのセレブ達と交流してきた。ドリアさんとも良好な関係を続けており、これまでにも様々なイベントに夫妻と一緒に出席する姿が目撃されている。画像は『The Duke and Duchess of Sussex Instagram「This evening, The Duke and Duchess of Sussex attended #TheLionKing European premiere in London at the Odeon Theatre.」』『The Kinsey Collection Instagram「The Kinsey family was honored to partner with The Duke and Duchess of Sussex to host an event on March 21st at the Kinsey Collection Exhibition at Sofi Stadium at Hollywood Park.」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)