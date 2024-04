「ねんりん家」「東京ばな奈ワールド」などを運営するグレープストーンは、JR東海リテイリング・プラス、TOUCH TO GOと協力し、東京駅の東海道新幹線16・17番線ホーム上に無人店舗「TOKYO BANANA express」をオープン!

TOUCH TO GOが提供する無人決済システムを使用した対面型店舗で、『東京ばな奈「見ぃつけたっ」』「シュガーバターサンドの木」などがスムーズに購入できます☆

東京駅東海道新幹線ホーム店舗「TOKYO BANANA express」

オープン日:2024年4月18日(木)

営業時間:8:00〜21:10

店舗所在地:東海道新幹線 東京駅 16・17番線ホーム 9号車付近

支払方法:バーコード決済、交通系電子マネー、クレジットカード

※現金での決済はできません

鉄道を利用される多くの方にお買い物を楽しんでほしいという「グレープストーン」の想いから、東京駅新幹線ホーム上に東京のお土産として愛されている「東京ばな奈」の無人決済トライアル店舗が誕生。

今回の店舗は、上部カメラと棚に設置されたセンサーで利用者が手に取った商品を判別する鉄道ホーム上で初めての対面型無人店舗となります。

取扱商品は、東京土産を代表する『東京ばな奈「見ぃつけたっ」』「シュガーバターサンドの木」と、JR東海リテイリング・プラス限定商品となる『東京ばな奈「見ぃつけたっ」ブリュレタルト』の3商品。

ラインナップを絞ることで、急ぎの方や出張・旅行で利用の方が、スムーズにお買い物をできる店舗になっています。

棚から商品を手に取るだけで、レジでは商品読み取りをすることなく、ディスプレイの表示内容を確認し、キャッシュレス決済によるお会計でお買い物が完了します☆

取扱商品

東京ばな奈「見ぃつけたっ」

商品名・価格:

・4個入:626円(税込)

・8個入:1,198円(税込)

1991年に発売されて以来、幅広い世代に親しまれているロングセラー商品。

たっぷりのバナナかすたあどをスポンジケーキでふんわり包みこんでいます。

ふっくらとしたスポンジケーキとバナナのおいしさにこだわったお菓子です。

東京ばな奈「見ぃつけたっ」ブリュレタルト

商品名・価格:

・5個入:842円(税込)

・8個入:1,296円(税込)

ひとつひとつブリュレしてパリッとキャラメリゼした、東京ばな奈のブリュレタルト。

バナナカスタード風味のクリームから、トロッとほろ苦いカラメルソースがとろけ出すのが特徴です。

さまざまなな食感をひとくちで楽しめる新しい東京ばな奈体験を楽しめます☆

シュガーバターサンドの木

商品名・価格:

・お買得パック 10個入:756円(税込)

・14個入:1,134円(税込)

「シュガーバターの木」で10年以上連続人気No.1に輝く名作ショコラサンド。

全粒粉やライ麦が香ばしい特製シリアル生地をシュガーバターでこんがり焼いてミルキー感が自慢のホワイトショコラをサンドしています。

サクサク、ミルキーな味わいは、何度でも食べたくなるおいしさで、ずっと愛され続けています。

東京土産を代表する『東京ばな奈「見ぃつけたっ」』や「シュガーバターサンドの木」がスムーズに買える無人店舗。

東京駅東海道新幹線ホームの無人店舗「TOKYO BANANA express」は、2024年4月18日(木)よりオープンです☆

お花デザインがかわいいポーチセットも!Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈『塔の上のラプンツェル/ベリーショコラサンド』 お花デザインがかわいいポーチセットも!Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈『塔の上のラプンツェル/ベリーショコラサンド』 続きを見る

魔法の薔薇のチャームが揺れる巾着付きセットも!Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈『美女と野獣/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』 魔法の薔薇のチャームが揺れる巾着付きセットも!Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈『美女と野獣/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』 続きを見る

※写真はイメージです

※商品の仕様および価格は予告なく変更となる場合があります

※数に限りがある場合もあるので、品切れの際は容赦ください

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東京ばな奈「見ぃつけたっ」などのお土産をスムーズに買える!東京駅東海道新幹線ホーム店舗「TOKYO BANANA express」 appeared first on Dtimes.