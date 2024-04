米大リーグ(MLB)のドジャース・大谷翔平が日本時間4日、本拠地・ドジャースタジアム(ロサンゼルス)で行われたジャイアンツ戦で待望のホームランを放った。開幕から不振が続いていたが、9試合、41打席目の一発に、ファンたちからは安堵の声が漏れた。4対3で迎えた7回裏、大谷がファンで埋め尽くされたライトスタンドに第1号ソロを叩き込んだ。球団公式Xでは「THE FIRST OF MANY FOR SHOHEI OHTANI.」と動画を添えて速報。別の投稿では大喜びするファンの姿を捉えた動画も紹介している。日本のファンも一安心したようで、SNSでは「大谷のシーズンやっと始まりましたな」「打った瞬間わかるやつ」「待ちわびてたよ」「大谷さんの1号ホームラン、マジで泣いた…何度見てもいい!観衆のスタンディングオベーション最高すぎるし!!」「みんな立って喜ぶこの瞬間は鳥肌もん」などとコメントが続々と寄せられた。